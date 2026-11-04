Schumer: La guerra in Iran « deve finire »

Chuck Schumer chiede la fine della guerra in Iran e parla del potere di bilancio del Congresso per influenzare Donald Trump. Dopo la loro vittoria nelle elezioni del 3 novembre, i Democratici controlleranno entrambe le camere dal gennaio 2027. Tuttavia, la loro camera di manovra dipenderà dagli stanziamenti, dalle regole del Senato e dal veto presidenziale. Non è stato specificato alcun importo o orario di voto nelle dichiarazioni di mercoledì. I testi futuri aiuteranno a misurare la portata di questa strategia.

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Chuck Schumer vuole porre fine alla guerra in Iran. Il leader dei democratici nel Senato degli Stati Uniti ha detto mercoledì 4 novembre 2026 a Washington. Ha fatto riferimento al controllo dei crediti federali come mezzo per esercitare pressione su Donald Trump, dopo che il suo partito ha vinto le elezioni a medio termine.

« Questa guerra deve finire. Deve finire », ha detto l’onorevole senatore di fronte ai giornalisti. Invocò poi il « potere della borsa », che si riferisce alle prerogative di bilancio del Congresso. Quel potere, ha detto, era un mezzo per scoraggiare un presidente di condurre una guerra senza il consenso del popolo americano.

Le dichiarazioni, riportate da un’agenzia di stampa, danno un’indicazione della strategia prevista dai Democratici. Schumer ha presentato gli stanziamenti federali come strumento possibile per influenzare la continuazione del conflitto. Questo non è un annuncio di una restrizione di finanziamento già votata.

La guerra in Iran nel cuore del rapporto di potere di Trump

I Democratici hanno vinto il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato durante le elezioni del 3 novembre. Avranno entrambe le camere per considerare le domande di finanziamento dall’amministrazione. Donald Trump, tuttavia, manterrà la presidenza, che richiede negoziati tra l’esecutivo e la nuova maggioranza.

Anche il senatore democratico Kirsten Gillibrand ha parlato mercoledì di lavorare con i repubblicani per fermare la guerra. Ha difeso questa prospettiva in un’intervista televisiva. Il sostegno eletto dell’altra parte potrebbe contare sul superamento degli ostacoli parlamentari e la possibile opposizione presidenziale.

Questa nuova maggioranza non sarà immediatamente in carica. Le elezioni inizieranno il 3 gennaio 2027. L’attuale legislatura continua fino ad allora. Pertanto, il risultato elettorale da solo non cambia gli stanziamenti militari disponibili o le regole per il loro utilizzo.

Schumer prevede di influenzare il finanziamento

La leva di bilancio si basa su una competenza centrale del Congresso: decidere sulla spesa federale e regolamentare il suo utilizzo. Le leggi di credito possono impostare importi, designare usi e imporre restrizioni all’amministrazione.

Per i democratici, questa competenza apre diverse possibilità. Essi possono rifiutare nuovi crediti o cercare di vietare l’uso di fondi per determinate transazioni. La portata di tale misura dipenderebbe dalla sua redazione, dalle spese interessate e dalla sua entrata in vigore.

Il finanziamento di un’operazione e l’autorizzazione all’uso della forza rispondono a domande separate. Il Congresso ha il potere di dichiarare guerra. Esso interviene anche sulla politica militare attraverso autorizzazioni, stanziamenti e controllo parlamentare. Schumer si concentra sulla capacità dei funzionari eletti di agire sul denaro necessario per le operazioni.

Veto presidenziale e regole del Senato

Il controllo di entrambe le camere non garantisce l’adozione delle misure desiderate. Donald Trump può veto una legge approvata dal Congresso. Per superare questo, ogni camera deve avere una maggioranza di due terzi. Una semplice maggioranza parlamentare non basta quindi a imporre una nuova legge al Presidente contro il suo rifiuto.

Nel Senato, un testo presentato alla procedura legislativa ordinaria può anche essere ostruito. La chiusura del dibattito richiede solitamente tre quinti di senatori, 60 voti quando i 100 posti sono pieni. I voti necessari dipenderanno quindi dal testo e dalla procedura scelta.

Queste regole spiegano l’importanza dei sostenitori repubblicani menzionati da Gillibrand. Essi danno anche ai negoziati sui crediti un posto centrale: il Congresso può rifiutare ulteriori finanziamenti, ma l’adozione di nuove restrizioni segue la procedura legislativa.

Le dichiarazioni di Schumer di mercoledì non specificano alcun importo, disposizione di bilancio o calendario per la votazione. I prossimi documenti di finanziamento aiuteranno a determinare quali finanziamenti la futura maggioranza intende raggiungere la fine della guerra.

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