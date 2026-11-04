Iran: sanzioni statunitensi contro le false bandiere

Gli Stati Uniti annunciarono il 4 novembre 2026 nuove sanzioni contro i servizi utilizzati dalla flotta petrolifera iraniana. Il Tesoro accusa una rete basata in India di fornire bandiere false e certificazioni marittime fraudolente. In questa decisione sono incluse diverse persone e società. Washington punisce anche Fugo Ground Services in Turchia per i suoi servizi alle compagnie aeree iraniane. Un avviso per gli assicuratori, le banche e i fornitori marittimi accompagna queste misure, le cui conseguenze sui trasporti restano da misurare.

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Washington annunciò, mercoledì 4 novembre 2026, sanzioni contro una rete accusata di fornire false bandiere alle navi che trasportano petrolio iraniano. Il Tesoro degli Stati Uniti si rivolge a quattro individui e diverse aziende legate a Suniel Kumar Sharma e Jaspreet Preeti Shahid, con sede in India. Inoltre punisce Fugo Ground Services, una compagnia di assistenza aeroportuale turca. Questa decisione colpisce i servizi che permettono al trasporto iraniano di operare nonostante le restrizioni statunitensi.

Bandiere false al centro delle sanzioni

La nuova componente dell’operazione « Economic Outcast » si rivolge principalmente agli intermediari marittimi. Washington li incolpa per aver fatto l’apparizione di conformità per le navi già sanzionate. Questi documenti riguardano la loro registrazione e certificazione. Permetterebbero loro di continuare a trasportare olio iraniano, in particolare per gli attori legati all’esercito iraniano.

L’Ufficio per il Controllo delle Attività Estere, OFAC, ha registrato l’aggiornamento delle persone e delle società interessate. L’esistenza di sanzioni è un fatto ufficiale. Le attività fraudolente descritte nel comunicato stampa sono le accuse dell’amministrazione statunitense. Questa decisione amministrativa non costituisce una sentenza del tribunale.

Una bandiera significa lo Stato in cui è registrata una nave. Nel suo avviso pubblicato lo stesso giorno, l’OFSC distingue due pratiche. Un registro non autorizzato può emettere documenti per conto di un paese. Una nave può anche rivendicare una bandiera senza la prova necessaria. In entrambi i casi, i documenti mascherano l’assenza di registrazione valida.

Un network eseguito da Chandigarh

Il Tesoro colloca Suniel Kumar Sharma e sua moglie, Jaspreet Preeti Shahid al centro del sistema. Li descrive come leader di una serie di aziende che operano da Chandigarh, India. Secondo Washington, questa rete ha utilizzato registri e organismi di classificazione per aggirare le regole marittime internazionali.

Il comunicato stampa cita Eswatini Maritime Affairs e International Ship Registry, società fondata a Singapore nel 2023. Washington afferma che ha continuato a fornire servizi di bandiera dopo il suo disprezzo pubblico da parte delle autorità Eswatini. Uno degli esempi menzionati è la nave PING SHUN. Il Tesoro lo presenta come un vettore petrolifero iraniano già sanzionato.

L’avviso settoriale fornisce chiarimenti sul funzionamento di queste attività. Alcuni registri sono stati inizialmente autorizzati dai paesi interessati. Quest’ultimo presumibilmente successivamente ha terminato le loro relazioni e revocato le autorizzazioni. Tuttavia, la rete avrebbe continuato a fornire servizi sotto il loro nome. Altri meccanismi avrebbero imitato direttamente i registri legittimi.

Washington descrive anche l’acquisto di nomi di dominio e la creazione di siti web ufficiali. Questi siti offrono servizi di registrazione, formazione e certificazione. Il Tesoro cita diversi padiglioni presunti rappresentati, tra cui Aruba, Guyana, Mozambico e Timor orientale.

Società di servizi piuttosto che un nuovo conto di convulsioni

Le sanzioni riguardano anche Oceaniek Technologies India e Aryavart Ship Management Private Limited. Il Tesoro associa il primo con Sharma e il secondo con Shahid. Altri due cittadini indiani, Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, sono nominati per il loro ruolo in Aryavart Ship Management.

Sei ulteriori strutture appaiono nel dispositivo: Precept Trends, Polynesia Maritime, Alexarya Finserv, Alexarya Media and Entertainment, Viharaboating e Aryavart Maritime and Educational Trust. Washington li presenta come entità controllate da Shahid. Il set illustra la portata dei servizi coperti, al di là della gestione operativa delle navi da sole.

La decisione non deve essere confusa con l’annuncio di una nuova crisi in mare. Il comunicato stampa cita edifici e operazioni precedenti per stabilire le sue spese. Non fornisce un nuovo volume di olio che è stato fermato il 4 novembre. Né è una riduzione immediata delle esportazioni iraniane derivanti da queste sanzioni.

Servizi terrestri Fugo mirati in Turchia

La seconda parte riguarda l’aviazione. Fugo Ground Services Inc., una società turca che fornisce servizi di terra, è sanzionata da FUGO OFAC. Il Tesoro lo incolpa per aver continuato a lavorare per diverse compagnie iraniane sulle liste americane.

I nomi del comunicato stampa Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines e Ata Airlines Company. Egli afferma che Fugo ha accordi diretti con questi vettori. La società avrebbe iniziato a servire molti di loro dopo le designazioni americane dell’8 settembre 2026.

Washington attacca questa misura alle restrizioni sul settore aereo iraniano. Il Tesoro accusa alcuni vettori commerciali di partecipare allo spostamento di combattenti, armi o risorse finanziarie. Queste spese generali non assegnano automaticamente un carico militare a ogni volo o servizio fornito da Fugo.

Quali effetti immediati sulle società designate?

Le nuove denominazioni si basano sul decreto presidenziale 13902. Lo schema è rivolto a diversi settori dell’economia iraniana. In questo annuncio, il petrolio e l’aviazione sono la base principale delle misure.

Le attività rilevanti situate negli Stati Uniti, o detenute dagli Stati Uniti, devono essere bloccate e riportate all’OFS. Lo schema si estende anche alle entità detenute almeno il 50 per cento da una o più persone bloccate. Il Fondo di Entrate Consolidato applica questa soglia alle partecipazioni dirette o indirette, prese singolarmente o insieme.

Le transazioni che coinvolgono questi beni sono generalmente vietate per gli individui degli Stati Uniti, ad eccezione di licenze o esenzione. Washington avverte anche le istituzioni straniere. Alcune transazioni significative per conto di persone designate possono esporle a restrizioni di accesso al sistema finanziario statunitense. Tuttavia, la portata precisa dipende dalla base giuridica e dalla transazione interessata.

Un avviso per insorti e finanziatori

L’OFAC accompagna le sanzioni con un avvertimento ai fornitori di servizi marittimi. Esso comprende assicuratori e istituti di finanziamento commerciale. L’obiettivo è quello di evitare che un documento fraudolento ottenga i servizi necessari per la navigazione.

L’avviso elenca diversi segnali da controllare: l’assenza di una bandiera nelle basi marittime, un impossibile verificare la registrazione o un paese senza un registro conosciuto. Cita anche incongruenze tra la bandiera dichiarata e il prefisso nazionale dell’identificatore radio della nave.

Allo stesso tempo, il Tesoro chiede agli Stati interessati di indagare gli attori utilizzando i loro nomi senza autorizzazione. Li invita a segnalare queste pratiche all’Organizzazione marittima internazionale. L’aggiornamento dei database dovrebbe consentire ai fornitori di identificare le registrazioni contestate. L’efficacia di questa nuova serie di sanzioni dipenderà in particolare da tali verifiche e dal seguito dato dai tribunali interessati.

Fonti e riferimenti

Linea di credito

Foto di archivio reale: Libnanews. La petroliera rappresentata non aveva alcun legame con le sanzioni del 4 novembre 2026. Abito editoriale Libnanews con supporto IA. Tutti i diritti riservati.

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