Hegseth sotto pressione, Trump lo consulta e lo difende

Donald Trump ha interrogato i suoi consiglieri sulla continua esistenza di Pete Hegseth dopo le elezioni degli Stati Uniti, secondo CBS News. Il presidente allora difese pubblicamente il suo Segretario alla Difesa. Thomas Massie vuole rilanciare un’accusa sin dalla settimana del 9 novembre. Un rinvio potrebbe permettere a Trump di prendere il comando, ma questa intenzione rimane ipotetica. La rimozione richiederebbe poi una condanna nel Senato, dove una maggioranza semplice non è sufficiente. I crediti militari sono un altro soggetto di confronto.

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Donald Trump ha consultato i suoi consiglieri sul futuro di Pete Hegseth dopo la sconfitta repubblicana nelle elezioni del 3 novembre. Difese pubblicamente il suo Segretario alla Difesa. Nel Congresso, un tentativo di accusa potrebbe tornare la prossima settimana. L’ipotesi di un licenziamento preventivo sorge, ma nessuna decisione è annunciata.

Consultazioni private e sostegno pubblico

Il futuro di Pete Hegseth concentra parte delle tensioni aperte dalle elezioni americane. Secondo le informazioni esclusive di CBS News, Donald Trump ha interrogato diversi consulenti, direttamente e per telefono, sulla sua esistenza continua. Il canale cita diverse persone che sono consapevoli di questi scambi. Tuttavia, altre fonti indicano che non è stata presa alcuna decisione alternativa.

Quando è stato interrogato il mercoledì pomeriggio, il presidente ha risposto che non aveva intenzione di sostituirlo. Sentiva che il suo ministro stava facendo « molto buon lavoro ». La portavoce Anna Kelly ha anche riaffermato la fiducia della Casa Bianca.

Questo sostegno pubblico arriva in un momento in cui i Democratici hanno vinto il controllo di entrambe le camere del Congresso. La nuova maggioranza, tuttavia, prese la carica solo il 3 gennaio 2027. Nel frattempo, i funzionari eletti in uscita mantengono i loro poteri e possono avviare procedimenti contro il capo del Pentagono.

Hegseth di fronte a un voto repubblicano

La prima scadenza potrebbe precedere l’installazione dei democratici. Thomas Massie, il rappresentante repubblicano del Kentucky, vuole provocare un voto già dalla settimana del 9 novembre. L’ha annunciato prima delle elezioni. Il suo approccio è quello di riferire le otto accuse presentate a settembre alla Camera.

Massie intende utilizzare una procedura prioritaria, soggetta alla sua ricevibilità parlamentare. Ciò può costringere la direzione del Parlamento a organizzare rapidamente un voto. I rappresentanti eletti possono quindi votare sul testo o scegliere di rifiutarlo. L’annuncio di questa iniziativa non garantisce quindi la sua adozione o anche un voto diretto su ogni accusa.

Il rappresentante si basa su difetti nel suo campo. A suo avviso, coloro che erano stati picchiati o hanno lasciato il Congresso potrebbero essere meno sensibili alla pressione presidenziale. Questa valutazione rimane una scommessa politica. Non costituisce un conteggio di voti a favore dell’accusa.

Guerra in Iran al centro delle accuse

Il testo di Massie mette in primo piano la condotta della guerra in Iran. Egli rimprovera Hegseth per aver impegnato e continuato operazioni senza l’autorizzazione necessaria del Congresso. Egli lo accusa anche di non aver rispettato i limiti di tempo previsti dalla War Powers Act 1973.

Altri leader si occupano della protezione dei civili e del targeting delle persone sospettate di traffico di droga. Il documento menziona anche l’operazione contro Nicolás Maduro in Venezuela, le operazioni in Yemen e le misure dirette al senatore Mark Kelly. Queste sono accuse portate dal loro colpevole, non conclusioni giudiziarie che stabiliscono il senso di colpa del ministro.

Esiste anche un’iniziativa democratica separata. Il rappresentante dell’Arizona Yassamin Ansari depose sei accuse in primavera. Il suo testo include la guerra in Iran, il trattamento delle informazioni militari sensibili, il controllo parlamentare e la politicizzazione delle forze armate. Entrambi gli approcci si sovrappongono, senza costituire un testo comune già adottato.

Il Pentagono respinge le accuse e difende il verbale della sua segretaria. I suoi portavoce affermano che vuole continuare il suo lavoro fino alla fine del mandato presidenziale. La sua manutenzione ufficiale contrasta così con le discussioni riportate sul suo futuro.

Prendere il comando di una sanzione parlamentare

Una lettura politica di queste consultazioni è possibile: Trump potrebbe cercare di mantenere il controllo di un possibile inizio. L’invio di Hegseth prima di un voto gli permetterebbe di presentare questo cambiamento come sua decisione. Eviterebbe quindi il primo gesto decisivo proveniente dal Congresso e dai suoi avversari.

In questo caso, il presidente potrebbe anche concentrarsi sul suo ministro parte del costo politico della guerra. La sostituzione sarebbe diventata una risposta visibile alle difficoltà del Pentagono, piuttosto che una riduzione imposta dai parlamentari. Questo scenario avrebbe quindi un interesse politico anche senza certezza di una rimozione definitiva.

Ma i fatti non permettono di attribuire questa intenzione a Trump. Le consultazioni su un ministro possono anche coinvolgere la sua efficacia o capacità di negoziare con il Congresso. Bisogna tener conto del sostegno pubblico del Presidente. A questo punto, parlare di una strategia di anticipazione rimane un’ipotesi di analisi.

Soprattutto, sarebbe prematuro dire che Trump sta cercando di evitare una destituzione che è diventata certa. La Camera non ha ancora adottato le accuse sollevate. E un voto favorevole in questa camera non sarebbe sufficiente per rimuovere Hegseth dal suo ufficio.

Il finanziamento militare aumenta la pressione

Il confronto va oltre l’accusa. Thom Tillis, un senatore repubblicano della Carolina del Nord, mise in dubbio la capacità di Hegseth di ottenere i crediti necessari. Ha chiesto se il segretario è rimasto il miglior interlocutore per difendere le esigenze del Pentagono prima del Congresso.

I negoziati includono una richiesta di 70 miliardi di dollari per il credito militare d’emergenza a giugno. Il finanziamento annuale della difesa per l’anno fiscale 2027 è anche tra i file in sospeso. I democratici hanno minacciato di bloccare questi testi nel contesto della guerra in Iran.

Questo conflitto di bilancio dà concretezza ai critici. Il segretario deve convincere i funzionari eletti, alcuni dei quali contestano la sua gestione, difendendo i mezzi delle forze americane. Una sfida alla sua continuazione può quindi influenzare i negoziati prima di qualsiasi processo politico.

Una maggioranza elettorale non è sufficiente per rimuovere

La procedura costituzionale ha due fasi distinte. La Camera dei Rappresentanti può adottare le accuse a maggioranza semplice. Il Senato è quindi competente a giudicare l’interessato. Una condanna richiede due terzi dei senatori presenti e si traduce nella sua partenza.

Una vittoria democratica nelle elezioni può facilitare le indagini e il voto in Parlamento. Non rimuove questo requisito nel Senato. Se i cento senatori partecipano, ci vogliono 67 voti per condannare. Il rapporto di potenza necessario quindi supera quello necessario per dirigere la camera superiore.

I democratici stanno inoltre preparando un più ampio controllo delle operazioni militari. Vogliono esaminare le decisioni che hanno portato alla guerra, alla sua condotta e al suo costo. I funzionari eletti hanno indicato che una partenza da Hegseth non avrebbe terminato le loro indagini. Il cambiamento di persona non risolverebbe quindi la sola controversia politica.

Il prossimo passo concreto rimane il ritorno dei rappresentanti a Washington. Massie dovrà quindi confermare il suo approccio e la leadership repubblicana deciderà come rispondere. Le discussioni sui crediti militari avranno luogo in parallelo, mentre Trump mantiene pubblicamente il suo sostegno per Hegseth.

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