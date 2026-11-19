Black Eagle vince il campionato Libano Blue Belt con 115 punti in vista di Anwar e Mont La Salle. Il concorso ha riunito 219 partecipanti al complesso Émile Lahoud di Dékouane. I risultati trasmessi il 19 novembre dettagliano i vincitori, dai sei anni alle categorie di campionato per adulti.

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Black Eagle ha vinto il campionato Libano Taekwondo 2026 Blue Belt con 115 punti. Anwar terminò secondo con 108 punti, davanti a Mont La Salle, terzo con 50 punti. Tenuto al complesso sportivo del presidente Emile Lahoud a Dékouane-Mar Roukoz, il concorso ha riunito 219 partecipanti, ragazzi e ragazze, da tutte le categorie.

Il comunicato della Federazione libanese Taekwondo è stato trasmesso il 19 novembre da Jalal Beainou. Le riunioni si sono svolte su tre aree di combattimento. I club sono sette punti tra Black Eagle e Anwar. La classifica individuale varia da sei anni a categorie adulte.

Taekwondo: il podio delle cinture blu

1st: Aquila nera 115 punti.

115 punti. 2°: Anwar 108 punti.

108 punti. 3°: Mont La Salle50 punti.

Il campionato ha ospitato il presidente della federazione, Habib Zarifé, e il suo segretario generale, Richard Abi Zeid Daou. Erano presenti anche i vicepresidenti Omar Masri e Mohammad Kazan, insieme a Elie Nehmé, Joe Khoury e André Rostom. Anwar Nehmé, Georges Khattar, leader di club e famiglie hanno anche assistito ai combattimenti.

Ecco i vincitori delle categorie nei risultati riportati dalla federazione.

Ragazzi dai sei agli otto anni

Tra i ragazzi di sei anni, Andrew Abu Zgheib, dell’Aquila Nera, ha vinto la categoria di meno di 20 kg.

Sette anni:

Meno di 20 kg: Jason Chaaya (Mont La Salle).

Meno di 24 kg: Ivan Mallah (IML).

Meno di 26 kg: Kevin Rizk (Aquila Nera).

Meno di 28 kg: Pierre Samra (Aquila Nera).

Meno di 30 kg: Joseph Naccache (Anwar).

Meno di 32 kg: Charbel Antar (Sacré-Coeur).

Meno di 36 kg: Joseph Abu Younes (Mont La Salle).

Otto anni:

Meno di 24 kg: Nicolas Haber (Aquila Nera).

Meno di 26 kg: Khaled Rahal (Liwaa Beirut).

Meno di 28 kg: Mohammad Noureddine (Aquila Nera).

Meno di 30 kg: Émile Nasr (Mont La Salle).

Meno di 32 kg: Georges Haddad (Combat Arena).

Meno di 34 kg: Georges Bou Melheb (Jamhour).

Meno di 36 kg: Joseph Sawwa (Taekwon).

Meno di 40 kg: Albert Kaddissi (Académie des combatants).

Ragazzi dai 9 agli 11 anni

Nove anni:

Meno di 24 kg: Elias Kallas (Anwar).

Meno di 26 kg: Charbel Tabet (Aquila Nera).

Meno di 28 kg: James Ghaoui (Aquila Nera).

Meno di 30 kg: Karl Trabay (Bouddha).

Meno di 32 kg: Assaad Fattouche (Elite Fields).

Meno di 34 kg: Charbel Jerdak (Anwar).

Meno di 36 kg: Samuel Achkar (Anwar).

Meno di 38 kg: Brian Zakhour (Deir el-Qamar).

Meno di 40 kg: Charbel Achkar (Mont La Salle).

Meno di 43 kg: Pietro Boulos (Naous).

Più di 43 kg: Richard Kallas (Elite Fields).

Dieci e undici anni:

Meno di 28 kg: Ryan Saad (Aquila Nera).

Meno di 30 kg: Jacob Kroumian (Elite Fields).

Meno di 32 kg: Marc Khoury (Champions Elite).

Meno di 34 kg: Jad Hajj (Taekwon).

Meno di 36 kg: Christopher Nakhle (Aquila Nera).

Meno di 38 kg: Lucas Makdesi (Aquila Nera).

Meno di 40 kg: Ryan Kebbé (Squadra).

Meno di 43 kg: Haidar Jaafar (Al-Israa).

Meno di 46 kg: Antoine Hajjar (Anwar).

Più di 50 kg: Chris Matar (Aquila Nera).

Ragazze di età compresa tra sette e nove

Ragazze di sette anni:

Meno di 24 kg: Marita Njeim (Mont La Salle).

Meno di 28 kg: Charelle Saade (Lebanon Martial Arts Club).

Meno di 34 kg: Mia Berro (Académie des combatants).

Ragazze di otto anni:

Meno di 24 kg: Narjess Dergham (Aquila Nera).

Meno di 26 kg: Diala Abu Darhamin (Bashara al-Borj).

Meno di 30 kg: Selena Zreik (Mont La Salle).

Meno di 32 kg: Sophie Tannouri (Elite Fields).

Ragazze di nove anni:

Meno di 24 kg: Julia Baki (Al-Israa).

Meno di 28 kg: Chloe Saliba (Anwar).

Meno di 30 kg: Valentina Kheirallah (Anwar).

Meno di 32 kg: Léa Khoury (Mont La Salle).

Meno di 34 kg: Rimi Slim (Anwar).

Meno di 40 kg: Kayla Ashkar (Anwar).

Più di 43 kg: Nay Saliba (Anwar).

Ragazze di età compresa tra 10 e 11

Meno di 28 kg: Anna Aquilina Moukalled (Atallah).

Meno di 32 kg: Fatima Dergham (Aquila Nera).

Meno di 34 kg: Guadalupe Chaban (Aquila Nera).

Meno di 38 kg: Haven Khattar (Taekwon).

Meno di 40 kg: Myriam Sakr (Taekwon).

Meno di 43 kg: Rafka Alam (Combat Arena).

Meno di 46 kg: Kate Achkar (Phenician).

Più di 50 kg: Gaia Hajjj Assaf (Anwar).

Titoli in Cadetti e Cadetti

Cadetti:

Meno di 37 kg: Jason Ghaoui (Aquila Nera).

Meno di 41 kg: Elie Khalil (Golden Body).

Meno di 45 kg: Charbel Mahfoud (Bouddha).

Meno di 53 kg: Karl Chamoun (Aquila Nera).

Meno di 57 kg: Mike Semoun (Charity).

Meno di 65 kg: Calvin Ghanem (Aquila Nera).

Più di 65 kg: Serge Sarkis (Naous).

Regali:

Meno di 37 kg: Sophie Chahoud (Taekwon).

Meno di 41 kg: Jouna Bitar (Elite Fields).

Meno di 44 kg: Joury Khoury (Golden Body).

Meno di 47 kg: Toulin Souki (Al-Israa).

Meno di 51 kg: Gabrielle Ibrahim (Homenetmen Beirut).

Meno di 55 kg: Raphaëlle Francis (Riyadh Beirut).

Meno di 59 kg: Sandrine Abu Younes (Mont La Salle).

Più di 59 kg: Hala Jammal (Al-Israa).

Junior e adulti: gli altri vincitori

Tra i ragazzi degli uomini, Kevin Nassar, dell’Aquila Nera, prese il primo posto dei meno di 59 kg. Tamim Khatib di Liwaa Rafid finito secondo.

Quattro categorie sono nella lista dei ragazzi delle donne. Kelly Achkar del Rawda club vince a meno di 52 kg. Jouella Souma, di Buddha, impone sotto i 55 kg. Mary Jane Aoun, di Black Eagle, vince meno di 63 kg. Lynn Chaaya, da Taekwon, ha finito prima con meno di 68 kg.

Tra gli uomini, Guy Miguel Bachian, da Combat Arena, guadagna meno di 68 kg. Mohammad Wehbé di Budo Dojo vince meno di 74 kg davanti ad Ali Alexei Hijazi di Anwar. Tra le donne, Noémie Francis, di Riyadi Beirut, prese il primo posto di meno di 57 kg.

Michel Majdalani, presidente della Commissione arbitrale Kyorugi, ha guidato i combattimenti. È stato assistito da arbitri internazionali e nazionali, tra cui Ziad Faraj, Anthony Fares, Salim Asmar, Soha Kazzi, Alexandra Zeidan, Maria Zeidan e Kheireddine Faraj.

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