Il Ministero dell’Informazione annuncia un incontro il 25 novembre 2026 per discutere un progetto su blogger, influencer e media digitali. Questa consultazione non crea nuovi obblighi. Senza il testo pubblicato nel comunicato, resta impossibile specificare le disposizioni previste o la loro portata. L’appuntamento annunciato dovrebbe consentire ai professionisti interessati di presentare le loro osservazioni. Restano da specificare il tempo, l’indirizzo e le modalità di partecipazione, così come il percorso istituzionale del progetto.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Ministero dell’Informazione ha annunciato una consultazione il 25 novembre 2026 su un progetto su blogger, influencer e media digitali. Paul Morcos ha presentato la scadenza il 17 novembre a Sin el-Fil. Invita i professionisti interessati a discutere il testo e fare i loro commenti. L’annuncio non vale la pena di passare una legge.

Influencers: un progetto di discussione

Il Ministro afferma che il progetto è stato completato. L’incontro discuterà le principali disposizioni e raccoglierà proposte. Ha detto che voleva coinvolgere specialisti in un quadro adeguato al settore, senza pregiudizio alla libertà di espressione.

Quest’ultimo descrive un obiettivo annunciato, non una garanzia già verificabile in ogni articolo del progetto. Il comunicato non riproduce il testo. Pertanto, non consente l’identificazione precisa dell’interessato, degli obblighi previsti o delle eventuali sanzioni.

Consultazione, nessun nuovo obbligo immediato

Per i creatori di contenuti, la distinzione è essenziale. La data del 25 novembre è una discussione annunciata. Non costituisce una data effettiva o una scadenza di conformità.

Non c’è nulla in questo annuncio per dire che una licenza diventa obbligatoria, che viene introdotta una tassa o che una soglia dell’abbonato innesca un nuovo obbligo. Queste questioni richiedono il testo del progetto e poi la verifica del suo percorso istituzionale. Il calendario di una riunione non sostituisce quello di un’adozione.

Il ministro aveva già menzionato questo progetto durante una visita a Nabatiyeh il 14 novembre. Lo ha presentato come un lavoro per integrare il settore digitale. Distingue questo approccio dalla legge generale dei media, che ha evidenziato nella sua ammodernamento.

L’annuncio del 17 novembre porta quindi soprattutto una riunione di consultazione. Il comunicato stampa non specifica l’ora, la procedura di registrazione o l’indirizzo della riunione. Queste informazioni pratiche, come la pubblicazione del progetto stesso, rimangono necessarie per prepararsi alla partecipazione e per rivedere le disposizioni proposte.

Illustrazione: laptop, fotografia di archivio non datata. Non rappresenta la consultazione annunciata. Credit: Pixabay/Free-Photos, archivio Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews