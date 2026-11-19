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La coalizione guidata dall’Arabia Saudita annuncia danni materiali a Riyadh dopo una minaccia del missile Houthis giovedì 19 novembre 2026. Il suo portavoce ha presentato una valutazione preliminare, mentre le autorità hanno registrato i danni. Un avviso è stato inviato agli abitanti prima dell’alba.

A Riyadh, danni ancora sotto valutazione

Il generale Turki al-Maliki, portavoce della coalizione di sostegno del governo yemenita, afferma che le sue forze hanno affrontato una minaccia missilistica per la capitale saudita. Attribuisce il colpo alla Houthis. La sua dichiarazione, rilasciata dall’agenzia ufficiale saudita al 0544 ora locale, menziona la perdita di detriti e danni alla proprietà.

Il testo non dà una quantità esatta o la posizione del danno. Non ha precedenti umani. A questo punto, la mancanza di cifre sulle vittime non permette quindi di affermare che non ci sono stati feriti. La dichiarazione non specifica anche il modello del missile o l’installazione che può essere coinvolta.

Un avviso agli abitanti prima dell’annuncio militare

Secondo i rapporti stampa sauditi, la Protezione Civile ha inviato un avviso sui telefoni alle 0442 ore di Riyadh tempo per segnalare una minaccia aerea. Un suono potente è stato sentito qualche minuto dopo. Un secondo messaggio ha poi annunciato la fine del pericolo.

I testimoni riferiscono anche che hanno sentito una grande esplosione nella capitale. Queste osservazioni documentano l’incidente ma non di per sé identificano l’autore. L’assegnazione all’Houthis rimane quella del portavoce militare saudita. Anche la fine dell’allerta non costituisce una valutazione definitiva del danno.

Un nuovo incidente dopo le operazioni nello Yemen

Il giorno precedente, la coalizione affermò di aver distrutto 60 obiettivi militari Huthies nello Yemen, comprese le strutture relative ai missili e ai droni. La distruzione annunciata non era stata confermata indipendentemente. Questo episodio ha seguito rivendicazioni houty contro l’infrastruttura petrolifera saudita, le cui conseguenze materiali sono rimaste anche essere stabilite.

Il comunicato stampa rilasciato questo giovedì non collega l’incidente di Riyadh a una specifica infrastruttura petrolifera o aeroportuale. Né permette di assimilare gli attacchi precedenti contro la capitale. Le autorità devono ancora specificare l’entità del danno identificato dopo questo nuovo avviso.

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