Un’indagine polacca ha attribuito alla Russia un progetto di provocazione nei pressi di Kaliningrad per incriminare Kyiv. Varsavia conferma un’operazione preventiva, ma non rende pubblici gli elementi del presunto scenario. Le dichiarazioni ufficiali e le fonti anonime non permettono che un attacco venga presentato come un fatto.

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La Russia presumibilmente ha preparato una falsa operazione di bandiera vicino al confine Polonia-Kaliningrad per portare la responsabilità in Ucraina. Questa accusa, pubblicata il 18 novembre da un quotidiano polacco sulla base di fonti anonime, non costituisce la conferma di un attacco. Varsavia conferma un’operazione preventiva contro una minaccia russa; I dettagli dello scenario per incriminare Kyiv rimangono non provati.

L’indagine giornaliera polacca pone le presunte preparazioni alla cerniera di ottobre e novembre 2026. Le sue fonti descrivono un progetto che potrebbe causare molte vittime e indebolire il sostegno per l’Ucraina.

Kaliningrad: una carica falsa bandiera

Il termine « fake flag » qui si riferisce a un’azione i cui autori cercano di mascherare la loro responsabilità accusando un altro attore. Secondo lo scenario riportato, l’obiettivo sarebbe stato quello di presentare Kyiv come responsabile di un incidente omicida nella zona di confine e di restituire l’opinione contro gli aiuti all’Ucraina.

Questo motivo rimane attribuito alle fonti del giornale. Gli elementi accessibili non consentono la verifica indipendente della catena di comando, le intenzioni date ai funzionari russi o il progresso del progetto. Inoltre non consentono una valutazione delle vittime: la storia riguarda un’operazione presentata come prevenuta, non un attacco effettuato.

Ciò che Varsavia aveva annunciato il 3 novembre

Parte del contesto, tuttavia, è documentata dal governo polacco. Nel suo rapporto del 3 novembre, la Cancelleria di Donald Tusk ha segnalato un avviso ricevuto dopo la mezzanotte sui movimenti disturbanti sul confine polacco-russo. Il primo ministro afferma che la mobilitazione dei servizi ha impedito una possibile provocazione.

Lo stesso documento afferma che Varsavia ha ricevuto avvertimenti dai propri servizi e partner alleati. Descrive un sistema di polizia, guardie di frontiera, unità antiterroristiche e militari nel nord-est del paese. La comunicazione stabilisce che le autorità hanno rafforzato la protezione delle frontiere. Non dettaglia un attacco progettato per accusare l’Ucraina.

Una conferma ministeriale dello Scopo Limitato

Il 18 novembre, a Jarosław, il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha confermato che i servizi polacchi erano a conoscenza di una provocazione russa preparata nei pressi di Kaliningrad e avevano reagito. Questa dichiarazione sostiene formalmente l’esistenza di un’operazione preventiva.

Tuttavia, non rendono pubblici gli elementi per stabilire ogni dettaglio della falsa bandiera carica. Il ministro ha inoltre fatto riferimento a minacce di sabotaggio e cooperazione interservizi.

Il Coordinatore dei Servizi Speciali, Tomasz Siemoniak, aveva adottato una formulazione più riservata nella sua risposta quotidiana. Secondo i conti corrispondenti delle sue osservazioni, ha spiegato che le misure adottate sono state in risposta ad una minaccia considerata reale, rifiutandosi di confermare il progetto specifico di un attacco a molte vittime. Ha fatto riferimento a limitazioni sulla divulgazione delle informazioni operative.

Gli elementi critici rimangono al di fuori del dominio pubblico

Il piano di criminalizzare l’Ucraina si basa sulle informazioni attribuite agli interlocutori anonimi del quotidiano. Nessuna prova pubblica indipendente da questa componente è stata identificata nei documenti consultati.

Al momento della pubblicazione, Libnanews non ha identificato alcuna risposta ufficiale russa all’indagine del 18 novembre.

Illustrazione: Kaliningrad, 25 giugno 2013. Aleksander Kaasik / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; versione modificata da Polymagou, composizione Libnanews sotto la stessa licenza. Questa fotografia di archivio non rappresenta la presunta operazione.

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