Antropic imposta il prezzo della sua introduzione a 83 dollari e aumenta la sua offerta a 980 milioni di azioni. L’importo lordo ammonta a 81,34 miliardi di dollari, parte dei quali va agli azionisti di trasferimento. L’elenco a Nasdaq è previsto per il 19 novembre prima di chiudere il giorno successivo, soggetto a condizioni.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Antropico imposta il suo IPO a $83 per azione. Il creatore di Claude ha annunciato questo premio il 18 novembre 2026, sopra la gamma iniziale di $70-78. L’offerta copre attualmente 980 milioni di titoli, o 81,34 miliardi di dollari lordi. Lo scambio di Nasdaq è previsto per iniziare il 19 novembre sotto il simbolo ANT.

Antropico fissa il suo IPO sopra la forchetta

Il prezzo tenuto è del 6,4% sopra la parte superiore della gamma presentata agli investitori. Il numero di titoli proposti aumenta anche da 825 milioni a 980 milioni, con un aumento del 18.8 per cento. Questi due cambiamenti portano l’offerta lorda da 64,35 miliardi di dollari nello scenario massimo precedente a 81,34 miliardi di dollari. La differenza è di 16,9 miliardi di dollari.

Il prezzo di introduzione non è un prezzo di apertura. Determina l’importo pagato nell’investimento iniziale. Le prime transazioni sul mercato secondario saranno possibili a livello diverso. In questa fase, la società annuncia un calendario di valutazione, non il risultato di una prima sessione.

Quasi 79,38 miliardi di dollari per l’impresa

La distribuzione dell’offerta distingue 956,351,354 azioni vendute da Antropic e 23.648,646 vendute dagli azionisti esistenti. A $83, questi due blocchi rappresentano circa $79,38 miliardi e $1,96 miliardi, rispettivamente. Importo prima commissioni e commissioni. La società non raccoglierà i proventi dei trasferimenti da azionisti.

Le banche hanno anche un’opzione di 30 giorni per 147 milioni di azioni aggiuntive. Allo stesso prezzo, il suo intero anno fiscale aggiungerebbe 12,01 miliardi di dollari all’offerta pubblica. Sarebbe poi raggiungere 93.541 miliardi di dollari lordi. Questo è uno scenario condizionale, nessun fondo aggiuntivo già acquisito.

Il deposito regolamentare del 18 novembre ha registrato 178,25 milioni di titoli aggiuntivi, di cui 23,25 milioni sono stati collegati all’aumento dell’opzione bancaria. Queste cifre descrivono l’estensione del file precedente, non una seconda offerta da aggiungere ai 980 milioni di titoli annunciati.

Posizionamento privato separato e spese elevate

Il prospetto preliminare del 17 novembre prevede un investimento privato di 26 miliardi di dollari a sette partner industriali, tra cui Google e Nvidia. Essa deve intervenire dopo che l’offerta pubblica è fatta, a condizione. Non è tra gli 81,34 miliardi impegnati per esso.

I conti intermedi non controllati informano i requisiti finanziari. Nei primi nove mesi del 2026, Anthropic dichiarò un fatturato di 33.242 miliardi di dollari, rispetto ai 2.545 miliardi di dollari all’anno precedente. L’informatica e le infrastrutture rappresentano 18.808 miliardi di spese. La perdita operativa è diminuita da 5.224 miliardi a 1.260 miliardi. Questo miglioramento operativo non significa che l’azienda ha un utile netto.

L’importo dell’offerta non misura il valore totale di Antropic. La capitalizzazione richiede l’intero numero di titoli conservati; una valutazione completamente diluita aggiunge strumenti che possono creare azioni. Questi perimetri non sono intercambiabili.

I piani antropi per chiudere l’offerta il 20 novembre, a condizione di condizioni normali. L’annuncio dell’inizio del commercio al Nasdaq Global Select Market il giorno precedente è quindi un passo separato nel regolamento della transazione.

Archivio Foto: Nasdaq MarketSite, New York, 19 settembre 2021. Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Tutta la foto conservata, composizione Libnanews. Questa immagine non rappresenta l’introduzione di Antropic.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews