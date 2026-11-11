Taekwondo: 170 giovani si sono riuniti a Mont La Salle

Il Taekwondo 2026 Young Black Belts Lebanon Championship ha riunito 170 partecipanti a Mont La Salle, Ain Saadé. Il club ha vinto tre classifiche di squadra, mentre Antranik Antelias ha vinto tra i ragazzi delle donne. Gli incontri hanno avuto luogo durante due giorni e due aree di combattimento.

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Il 2026 Taekwondo Lebanon Young Black Belt Championship ha riunito 170 partecipanti al Mont La Salle Club di Ain Saadé. Organizzata dalla Federazione libanese Taekwondo per due giorni e due aree di combattimento, la competizione ha coinvolto ragazzi e ragazze junior, così come le categorie più giovani.

Mont La Salle ha vinto tre delle quattro classifiche per club. Antranik Antélias ha avuto il primo posto tra le donne junior, secondo i risultati trasmessi da Jalal Beainou il 10 novembre.

Classificazioni per club

Junior da uomo: Mont La Salle, 50 punti; Antranik Antelias, 17 punti; Combat Arena, 14 punti.

Mont La Salle, 50 punti; Antranik Antelias, 17 punti; Combat Arena, 14 punti. Femminile junior: Antranik Antelias, 31 punti; Mont La Salle, 24 punti; Anwar, 13 punti.

Antranik Antelias, 31 punti; Mont La Salle, 24 punti; Anwar, 13 punti. Ragazzi, ragazzi Mont La Salle, 32 punti; Fighter Academy, 21 punti; Black Eagle, 20 punti.

Mont La Salle, 32 punti; Fighter Academy, 21 punti; Black Eagle, 20 punti. Ragazze più giovani:Mont La Salle, 18 punti; Anwar, 12 punti; Fighter Academy, 10 punti.

Campioni Junior

Meno di 45 kg: Charbel Andraos (Mont La Salle).

Meno di 48 kg: Rami Akkari (Mont La Salle).

Meno di 51 kg: Edmond Hashem (Antranik Antelias).

Meno di 55 kg: Ghassan Abu Jaoudé (Mont La Salle).

Meno di 59 kg: Andrew Nasr (Mont La Salle).

Meno di 63 kg: Anthony Naufal (Mont La Salle).

Meno di 68 kg: Christian Zeinoun (Combat Arena).

Meno di 73 kg: Ryan Hanna (Combat Arena).

Meno di 78 kg: Alex Metlan (Mont La Salle).

Oltre 78 kg: Kevin Sawwan (Mont La Salle).

Campioni Junior

Meno di 42 kg: Fatima Al-Batoul Raad (Antranik Antelias).

Meno di 44 kg: Karel Ibrahim (Mont La Salle).

Meno di 46 kg: Maria Dib (Antranik Antelias).

Meno di 49 kg: Katrina Geagea (Mont La Salle).

Meno di 52 kg: Angelina El-Murr (Antranik Antelias).

Meno di 55 kg: Yasmina Abu Daher (Académie des combatants).

Meno di 59 kg: Angela El-Ghaoui (Antranik Antelias).

Meno di 63 kg: Mary Jane Mourad (Mont La Salle).

Meno di 68 kg: Rebecca Kiameh (Lebanese Taekwondo Kwan).

Oltre 68 kg: Lynn Kanj (Kassir).

I vincitori tra i ragazzi più giovani

Meno di 26 kg: Kevin Abdallah (Mont La Salle).

Meno di 28 kg: Samuel Souma (Combat Arena).

Meno di 30 kg: Alexander Chalala (Taekwon).

Meno di 32 kg: Anthony Samra (Aquila Nera).

Meno di 34 kg: Rafic Sakr (Académie des combatants).

Meno di 36 kg: Georges Ryan Nakhle (Mont La Salle).

Meno di 38 kg: Nicolas Chantiri (Mont La Salle).

Meno di 40 kg: Andrew Nakhl (Mont La Salle).

Meno di 43 kg: Amir Abu Daher (Académie des Combatants).

Meno di 46 kg: Hadi Farah (Aquila Nera).

Meno di 49 kg: Elie El-Mouhayyer (Combat Arena).

Meno di 52 kg: Roel Anthony Abi Chaaya (Antranik Antelias).

Più di 52 kg: Georges Kai (Anwar).

I vincitori tra le ragazze più giovani

Meno di 26 kg: Larita Saliba (Académie des combatants).

Meno di 30 kg: Haya Ashkar (Anwar).

Meno di 32 kg: Yasmine Joy Hammoud (Taekwon).

Meno di 34 kg: Paradiso Abou Rjeily (Mont La Salle).

Meno di 36 kg: Rimi El-Hage (Académie des Combatants).

Meno di 38 kg: Nay Hourani (Mont La Salle).

Meno di 40 kg: Yasmina Chaaya (Al-Saydé).

Meno di 43 kg: Sanaa Farah (Aquila Nera).

Meno di 46 kg: Luna Choueiti (Maristes).

Più di 52 kg: Maria Christa Younes (Borj Aintoura).

Un quadro federale e arbitrale

Il presidente della Federazione libanese Taekwondo, Habib Zarifé, ha partecipato al campionato con il segretario generale Richard Abi Zeid Daou, il tesoriere Elie Nehmé, il contabile Joe Khoury e membro della Federazione André Rostom. Joseph Abu Samra, Anwar Nehmé, Georges Khattar e Ralph Harb sono stati anche presenti a fianco di leader del club e famiglie.

I combattimenti sono stati guidati da Michel Majdalani, presidente della Commissione arbitrale Kyorugi, con il sostegno di arbitri internazionali e nazionali.

Fonte: Comunicato stampa in arabo dalla Federazione libanese Taekwondo trasmesso da Jalal Beainou il 10 novembre 2026. Presentazione in francese di classifica club e vincitori di ogni categoria.

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