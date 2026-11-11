Il Procuratore Generale Ahmad Rami al-Hajjj supervisiona l’indagine preliminare sulla morte di Ahmed al-Alwani. Secondo MTV, il corpo dell’ex deputato iracheno è stato trovato in un appartamento a Tarik Jdidé, Beirut. Al Jadeed riferisce, citando fonti di sicurezza, una scoperta la sera del 9 novembre e un’identificazione il giorno successivo. L’ex deputato è stato riferito disegnato all’appartamento, secondo queste stesse fonti. Queste circostanze non sono incluse nella comunicazione giudiziaria consultata. L’ambasciata irachena attende la relazione finale dei servizi libanesi.

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A Beirut, l’accusa supervisiona l’indagine preliminare sulla morte di Ahmed al-Alwani. Il procuratore generale Ahmad Rami al-Hajj segue personalmente il caso. Il suo ufficio stampa ha indicato martedì 10 novembre 2026, secondo le informazioni inviate da un’agenzia di stampa.

Il procuratore sorveglia l’indagine

Il ramo dell’intelligence delle forze di sicurezza interne (ISF) sta conducendo indagini. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione lo supervisiona direttamente.

Secondo MTV, il corpo dell’ex deputato iracheno è stato trovato in un appartamento nel quartiere di Tarik Jdidé a Beirut. Il canale ha rilasciato queste informazioni martedì 10 novembre.

Secondo MTV, l’ex deputato è stato anche strangolato dopo essere stato attratto da questo appartamento. Gli elementi giudiziari consultati non confermano questa versione.

Secondo le fonti di sicurezza citate da Al Jadeed, un corpo è stato scoperto la notte prima, il 9 novembre. La sua identificazione come quella di Ahmed al-Alwani è stato detto di aver avuto luogo il 10 novembre.

Al Jadeed riferisce anche, sulla base di queste fonti, che l’ex deputato sarebbe stato attratto dall’appartamento. I servizi di sicurezza esaminerebbero le registrazioni di videosorveglianza per identificare possibili sospetti.

Queste fonti stimano che la morte potrebbe tornare indietro diversi giorni. Questa ipotesi non fissa una data specifica di morte. La divulgazione dell’ufficio del procuratore consultata non dettaglia le circostanze della morte o della data di scoperta. Non ci sono risultati dell’autopsia.

Ambasciata attende il rapporto finale

L’ambasciatore iracheno in Libano, Mohammad Reda al-Husseini, ha anche detto all’agenzia di stampa irachena che la magistratura libanese aveva aperto un’indagine e ha incaricato un giudice di seguirla. L’ambasciata rimane in contatto con i servizi di sicurezza libanesi e attende il loro rapporto finale prima di annunciare le circostanze della morte.

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