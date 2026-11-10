Un incendio UNIFIL vicino a Wadi Jilou

UNIFIL segnala di aver sparato in una pattuglia di routine vicino a Wadi Jilou, nel sud del Libano, martedì sera, 10 novembre 2026. Rievoca circa dodici colpi. I soldati hanno risposto dopo aver visto il bagliore nella bocca dell’arma. L’assassino ha smesso di sparare. Nessun casco blu è stato ferito. La missione chiede al governo libanese di indagare rapidamente. La sua dichiarazione non specifica l’identità del tiratore, la sua eventuale appartenenza, o l’ora esatta dell’incidente.

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Una pattuglia vicino a Wadi Jilou nel sud del Libano è stata licenziata dall’UNIFIL, secondo la missione. L’incidente è avvenuto martedì 10 novembre 2026. La forza delle Nazioni Unite ha riferito circa 12 colpi. Nessun casco blu è stato ferito.

Fuoco UNIFIL: la pattuglia ha risposto

Nel suo comunicato stampa, trasmesso da un’agenzia di stampa, la United Nations Interim Force in Lebanon descrive la sequenza. I militari videro un bagliore nella bocca di un’arma, poi risposero. Il tiratore ha poi smesso di sparare, secondo la missione.

Il testo non specifica l’identità del tiratore o la sua possibile appartenenza. Non dà il momento esatto dell’incidente.

Indagine richiesta dal governo libanese

UNIFIL ricorda un obbligo di legge internazionale per garantire la sicurezza del personale e della proprietà delle Nazioni Unite. Tale obbligo impone a tutte le parti. A suo avviso, gli attacchi deliberati alle forze di pace hanno violato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701. Violano anche il diritto umanitario internazionale, afferma la missione.

La missione chiede al governo libanese di aprire prontamente un’indagine per identificare i responsabili. Chiede che siano ritenuti responsabili per le loro azioni.

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