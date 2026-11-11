PIL del Libano 2024: Perché le stime differiscono

Il PIL libanese nel 2024 è stimato a 30,5 miliardi di dollari nei conti dell’Ufficio statistico centrale (CAS), con una diminuzione del 5,2% del volume. La revisione macroeconomica della Banca del Libano del dicembre 2025, tuttavia, ha mantenuto 27,7 miliardi di dollari e una contrazione del 6.4 per cento per lo stesso anno. Queste cifre appartengono a diversi esercizi statistici. Confrontarli richiede il controllo della loro origine, metodo e versione degli anni precedenti. Il divario riguarda anche gli archivi. Il 6 agosto 2025 Libnanews riportò una stima di 32,8 miliardi di dollari, accompagnata da una diminuzione reale del 7%. La cartella CAS ora disponibile non include questi valori. rivede anche il periodo 2020-2023. Per leggere la traiettoria economica occorre quindi una serie coerente, piuttosto che giustapporre i dati delle pubblicazioni successive.

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Il PIL libanese nel 2024 è stimato a 30,5 miliardi di dollari nei conti dell’Ufficio statistico centrale (CAS), con una diminuzione del 5,2% del volume. La revisione macroeconomica della Banca del Libano del dicembre 2025, tuttavia, ha mantenuto 27,7 miliardi di dollari e una contrazione del 6.4 per cento per lo stesso anno. Queste cifre appartengono a diversi esercizi statistici. Confrontarli richiede il controllo della loro origine, metodo e versione degli anni precedenti.

Il divario riguarda anche gli archivi. Il 6 agosto 2025 Libnanews riportò una stima di 32,8 miliardi di dollari, accompagnata da una diminuzione reale del 7%. La cartella CAS ora disponibile non include questi valori. rivede anche il periodo 2020-2023. Per leggere la traiettoria economica occorre quindi una serie coerente, piuttosto che giustapporre i dati delle pubblicazioni successive.

PIL libanese nel 2024: tre stime da distinguere

Nella sua tabella principale, il CAS stima il prodotto interno lordo a £ 2,728,402 miliardi nel 2024. L’importo raggiunse 257,806 miliardi di dollari nel 2023. Ciò rappresenta un aumento nominale del 20,8%, calcolato nella stessa unità monetaria. Questo aumento non riflette un aumento equivalente della produzione. Il deflatore del PIL è aumentato del 27,4%, mentre il volume è diminuito del 5,2%.

La Banca del Libano presenta un altro set nella sua recensione del 2025 di dicembre. La sua tabella di confronto per il 2024 mostra il PIL nominale di 27,7 miliardi di dollari e la crescita reale del -6,4 per cento. Essa distingue esplicitamente le sue stime da quelle di CAS, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. La scatola CAS per il 2024 è ancora contrassegnata come non disponibile.

Pubblicazione e stato PIL nominale 2024 Cambiamento reale 2024 Stimato da Libnanews il 6 agosto 2025 $32.8 miliardi -7,0 per cento BDL stima, dicembre 2025 recensione 27,7 miliardi di dollari -6.4 per cento CAS Accounts 2024, serie riveduta consultata il 10 novembre 2026 30,5 miliardi di dollari -5.2 per cento

La tabella riporta i valori pubblicati in tempi diversi. Non misura una crescita tra queste pubblicazioni, né misura un integratore di ricchezza che è apparso dopo la loro circolazione. I 2,8 miliardi di dollari tra le ultime due valutazioni sono per lo stesso anno economico. I documenti consultati non forniscono una tabella di transizione per assegnare ogni dollaro di questa differenza a una correzione specifica.

Conti revisionati, non una semplice conversione monetaria

Il CAS afferma che le revisioni 2020-2023 sono il risultato di nuovi dati forniti da diverse istituzioni. Cita anche importanti miglioramenti metodologici, in particolare per l’attività immobiliare. Una revisione cambia quindi i livelli e a volte i tassi di crescita degli anni precedenti. Cambia la base su cui si confronta l’anno successivo.

Immobiliare illustra questo sviluppo. Il metodo precedente implicava un aumento annuo fisso dello 0,5 per cento nello stock di alloggiamento. La nuova metodologia utilizza sondaggi per la casa, distingue tra abitazioni occupate e affittate dal proprietario, e quindi mobilita permessi di costruzione per stime annuali. Un altro cambiamento riguarda il deflatore dei servizi immobiliari non-housing.

Questi cambiamenti riguardano la misurazione di un servizio prodotto ogni anno. Non sono costituiti da aggiungere al PIL il valore di tutti gli appartamenti. Il CAS non isola, nella relazione principale, il contributo quantitativo di ogni miglioramento alla revisione totale. La presentazione di immobili come l’unica spiegazione per il divario tra le istituzioni andrebbe quindi oltre ciò che i documenti stabiliscono.

La BDL presenta i propri limiti statistici

La prefazione della revisione del dicembre 2025 spiega l’uso delle stime interne. Al momento della preparazione di questo documento, i principali aggregati dei conti nazionali non erano stati formalmente aggiornati oltre il 2023. La banca centrale ha utilizzato il suo indicatore di attività composito e vari indicatori indiretti per valutare la situazione economica.

Il CAS descrive un approccio basato sulla produzione ai conti nazionali. Misura il valore aggiunto dei produttori residenti. L’approccio di spesa presenta poi consumi, formazione di capitale e commercio esterno. Due organizzazioni possono lavorare sulla stessa economia con informazioni, programmi e strumenti diversi.

Sarebbe errato trasformare la data di riferimento di una recensione in una certa data di tutti i suoi dati. Allo stesso modo, la directory « 2024/10 » nell’indirizzo del file CAS non dimostra la sua data di pubblicazione. Il documento consultato presenta molti conti per 2024 e precedenti revisioni. Il suo percorso informatico non ci permette di dire che erano già disponibili nell’ottobre 2024.

Prezzo, dollari e volumi rispondono a tre domande

Il PIL nei libri attuali misura un valore ai prezzi dell’anno. La serie di volumi mira a neutralizzare gli sviluppi dei prezzi. La conversione del dollaro aggiunge una terza transazione: l’applicazione di un tasso di cambio. Queste tre letture non sono intercambiabili, soprattutto dopo una crisi monetaria.

Per il 2024, il CAS utilizza un tasso medio annuo ponderato di £ 89.474.5 per dollaro. Per il 2023, ha mantenuto 87.043.2 sterline. La sua tabella raggiunse 30,5 miliardi di dollari nel 2024, rispetto a 25,9 miliardi di dollari nel 2023, con importi in dollari arrotondati. L’aumento nominale dello scambio estero coesiste quindi con un reale declino dell’attività.

Il confronto a lungo termine fornisce un altro punto di riferimento. Per volume, il livello 2024 rappresenta circa il 69% del livello 2019. Il PIL nominale in dollari rappresenta circa il 57% dei 53,3 miliardi di dollari pubblicati nel 2019. La prima relazione fornisce informazioni sulla produzione corretta dal prezzo. Il secondo dipende anche dai prezzi relativi e dalla conversione monetaria.

I rapporti economici devono seguire la stessa versione

Una revisione del PIL influisce meccanicamente sugli indicatori espressi in percentuale di questo totale. Debt, entrate governative, credito o deficit esterno possono avere un rapporto diverso senza cambiare la loro quantità. Recuperare un numeratore di una pubblicazione e dividerla da un PIL derivato da un’altra richiesta, quindi una verifica della portata e del periodo.

La stessa cautela si applica alle previsioni. I conti 2024 CAS non forniscono una misura di crescita 2026. Essi forniscono una base storica riveduta. Il prossimo confronto utile si concentrerà sui conti con definizioni compatibili, e spiegazioni dettagliate che accompagneranno qualsiasi ulteriore revisione.

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