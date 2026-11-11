Fatimiyé in Libano: giorni di memoria di Fatima

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Haret Hreik nel settembre 2009. Questa vista archivio pone un quartiere menzionato nell’articolo; Non rappresenta una cerimonia del 2026. Foto:Bertramz / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0.

Giovedì 12 novembre 2026, nel calendario di Bayynat, corrisponde a 3 Giuda II 1448, una delle date in cui i musulmani sciiti commemorano la morte di Fatima, figlia del profeta Maometto. Il sito dell’istituzione legato a Mohammad Hussein Fadllallah stesso accompagna questa indicazione con una precisione: « secondo una tradizione ». Queste poche parole ci ricordano che la memoria di Fatima si basa su diverse cronologie e che le pratiche di lutto non sono identiche in tutti gli ambienti sciiti.

In Libano, i cosiddetti « fatimi » giorni danno origine a assemblee religiose, evocazioni della sua vita e letture di lutto. La loro comprensione richiede una distinzione tra tre elementi: la data del calendario lunare, le narrazioni trasmesse sulla sua scomparsa e le forme contemporanee di commemorazione.

Una data che dipende anche dal programma seguito

Per il 2026, l’ufficio religioso della Fondazione Fadllallah ha dato inizio a Joumada II martedì 10 novembre. Suonocomunicato stampa pubblicato da Bayynatspiega il metodo scelto: la possibilità di vedere la mezzaluna in una regione del mondo permette di iniziare il mese nelle regioni che condividono con esso parte della notte. Il 3 ° del mese corrisponde al 12 novembre in questo calendario.

Questa corrispondenza non deve diventare una data vincolante per tutte le comunità. I criteri religiosi per la creazione del mese possono differire. Per una cerimonia specifica, è l’annuncio dell’istituzione organizzatrice che fa riferimento. Un calendario generale ci permette di collocare la commemorazione; non sostituisce il programma di una moschea o associazione.

Perché diversi periodi di lutto?

La diversità non riguarda solo l’osservazione della mezzaluna. Esso colpisce anche i conti del tempo trascorso tra la morte del Profeta e sua figlia.

In unomelia alla moschea di Imam Hassan e Hussein, Haret HreikAli Fadllallah spiega la tradizione di settantacinque giorni e la commemorazione di 13 Jumada I. L’esistenza, su Bayynat, di un altro punto di riferimento in 3 Jumada II quindi non cancella questa scelta esplicitamente formulata.

Lstudio sui riti, la società e la cultura degli sciiti in Libano, conservato da UMAM Documentation & Research, descrive due periodi di giorni fatidi, circa 13-15 Joumada I e 3-5 Joumada II. Esso collega questa pluralità alle differenze dei conti trasmessi. I nomi e il numero di periodi possono variare in base agli organizzatori. Sarebbe fuorviante cercare una settimana di lutto obbligatorio per tutti gli sciiti libanesi.

Assemblee attestate a Beirut

Le fonti locali possono descrivere pratiche concrete senza dare loro un’anzianità uniforme.

Il 6 gennaio 2022,ShiaWaves ha pubblicato un rapporto dell’ufficio Beyruthin della religiosa Sadeq al-ShiraziSi riferisce a un consiglio di lutto che ha cominciato il 2 Giuda II e ha esteso il giorno seguente. Un predicatore ha presentato la vita di Fatima e la storia della sua sofferenza ai partecipanti libanesi delle comunità arabe e musulmane.

Questa è una testimonianza della comunità organizzativa, non da un sondaggio di tutte le pratiche del paese. Essa stabilisce tuttavia l’esistenza di un quadro specifico: un incontro, una parola religiosa e una memoria collettiva espressa dal lutto. Questi esempi documentano le cerimonie passate e non costituiscono un annuncio di raccolta per il novembre 2026.

Recitazione, insegnamento e preghiera

Un’altra relazione, pubblicata il 13 dicembre 2022media libanesi Al-Thabat, descrive un incontro organizzato dall’Associazione Mondiale di Imam previsto con il santuario di Imam Reza, nell’atmosfera delle notti Fatimid.

L’incontro, tenutosi presso il santuario designato dagli organizzatori come quello di Safiyya, figlia di Imam Hussein, ha cominciato con una recita coranica. Esso comprendeva un intervento sulla giustizia e sulla memoria di Fatima, poi un consiglio di lutto, prima di un’invocazione collettiva.

Questa successione fa luce sul luogo dell’insegnamento in commemorazione. Ricordare richiede una narrazione, ma anche i valori che gli stakeholder desiderano trasmettere. Non basta quindi ridurre i giorni timidi alle loro manifestazioni di tristezza.

Una figura venerabile oltre lo scisma

Fatima occupa anche un posto importante nelle tradizioni sunnite. Unoopuscolo per Dar al-Ifta d’Egypt, Sunni istituzione, sottolinea la sua connessione con il Profeta e il suo posto all’interno della sua famiglia. Riconosce le differenze nella data della sua morte e presenta come la storia più nota di una scomparsa sei mesi dopo suo padre.

Questa testimonianza non imposta il calendario dei sunniti libanesi. Mostra, tuttavia, che la venerazione di Fatima non può essere confusa con l’adozione delle stesse commemorazioni. Una figura religiosa può essere comune mentre le sue date di memoria e le letture della sua storia rimangono diverse.

Nome narrazioni senza risolvere controversie

Il vocabolario stesso richiede precisione. Alcuni organizzatori parlano del « marziale » di Fatima e registrano la loro cerimonia in una storia di violenza subita dopo la morte del Profeta. Altre fonti usano il termine « morte ». Lo studio UMAM ricorda che questi problemi hanno anche portato a disaccordi all’interno dello scisma libanese, in particolare intorno alle posizioni di Mohammad Hussein Fadllallah.

Descrivere una tradizione significa restituire le parole di chi la indossa, senza trasformare un’interpretazione confessionale in unanime fatto storico. Per il lettore, questa distinzione consente di avvicinarsi ai giorni fatidi come componente vivente e plurale del paesaggio religioso libanese, attento alla memoria, alla trasmissione e alle differenze tra le comunità.

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