Lo sciopero della banca ha annunciato, visita irachena rinviata ed esercizi in Anfeh: punti di riferimento del mattino in Libano. Kuwait e Bahrain denunciano attacchi notturni. Equinor sta affrontando un attacco informatico e l’ONU avverte sui disgregatori endocrini. I fatti verificati, i loro limiti e le informazioni utili per otto ore.

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Mercoledì 18 novembre 2026, 8 edizione a Beirut.In Libano, il giorno inizia con la richiesta di uno sciopero bancario e di un cambio di calendario diplomatico: la visita del Primo Ministro iracheno è rinviata. Nel Golfo, Kuwait e Bahrain hanno annunciato nuove operazioni di difesa aerea durante la notte. Ecco i fatti da ricordare, gli annunci ancora incompleti e le informazioni pratiche per questa mattina.

Banche: controllare i servizi prima di muoversi

L’Associazione Bancaria del Libano mantiene, nella sua ultima dichiarazione disponibile, la richiesta di uno sciopero di avvertimento mercoledì 18 novembre. Il movimento deve essere ripetuto il mercoledì successivo, a meno che il Consiglio di Amministrazione non decida di nuovo. Nessuna sospensione di questa chiamata è stata rilevata durante la preparazione di questa edizione.

La controversia riguarda, in particolare, il trattamento fiscale delle differenze di tasso di cambio e delle disposizioni in materia di euro-bond. LABL sfida la loro reintegrazione nella base fiscale e chiede una modifica del quadro fiscale o legislativo. Questa è la sua posizione in una controversia, non una decisione del tribunale che gli dà ragione.

Nella sua risposta del 16 novembre, il Ministero delle Finanze afferma di mantenere un dialogo tecnico e ricorda che ha prorogato il termine per la correzione delle dichiarazioni al 15 dicembre. Tuttavia, rifiuta l’uso di interruzioni dei servizi come mezzo di pressione. Tale periodo fiscale non costituisce un annuncio di sospensione dello sciopero.

Per i clienti, l’annuncio di uno sciopero non fornisce informazioni su ogni servizio in ogni istituzione. La disponibilità di agenzie, distributori e trasferimenti deve essere verificata direttamente presso la banca interessata. Prima dell’apertura abituale delle finestre, sarebbe prematuro presentare come un trovare una chiusura generale di tutti gli stabilimenti.

La visita del Primo Ministro iracheno rinviata

Ali Faleh al-Zaïdi è dovuto smettere di visitare Beirut questo mercoledì. L’ambasciatore iracheno in Libano, Mohammed Reda al-Husseini, ha annunciato martedì sera che il viaggio è stato rinviato fino a nuovo avviso. Non ci sono nuove date con questo annuncio.

Le informazioni ufficiali fornite non danno alcun motivo specifico. Il rinvio non può quindi essere presentato né come annullamento definitivo né come prova di una controversia tra Baghdad e Beirut. Le riunioni o i progetti economici menzionati nella prospettiva di questa visita non devono essere indicati come accordi già conclusi.

Un altro cambiamento di tempistiche: la presidenza del Consiglio libanese ha annunciato che questa settimana non si terrà alcuna riunione governativa. Nawaf Salam deve lasciare il paese giovedì per un motivo familiare. Il vecchio ordine del giorno di una riunione del 19 novembre non costituisce più la conferma della sua partecipazione.

Aoun: Il disarmo attraverso il dialogo rimane la linea visualizzata

Nel suo colloquio televisivo di martedì sera, Joseph Aoun ha chiesto a Hezbollah di consegnare le sue armi allo Stato, rifiutando di mantenere due centri decisionali militari. Tuttavia, il presidente ha favorito i contatti e una soluzione negoziata per evitare il confronto interno.

Allo stesso tempo, difende i negoziati per il ritiro israeliano, il ritorno delle persone sfollate, la ricostruzione e il rilascio dei prigionieri. Non è stato annunciato alcun programma di prelievo specifico. La sua proposta di verifica internazionale del disarmo, senza partecipazione israeliana, rimane una posizione espressa dal Capo di Stato e non un meccanismo già adottato. Questa sequenza politica non permette di affermare che è stato raggiunto un accordo con Hezbollah.

In Anfeh, esercizi con fuoco vivo dalle 9 del mattino

L’esercito annunciò gli esercizi navali di fronte alla costa di Anfeh, nel Kura, questo mercoledì dalle 9:00 fino alla fine. Essi includono fuoco di munizioni dal vivo. Chiede agli abitanti e ai proprietari di navi da pesca di stare lontano dalla zona mentre procedono. Questo è un esercizio annunciato, non un rapporto di lotta su questa costa.

Discussioni del Parlamento europeo

Il calendario ufficiale mantiene le riunioni delle commissioni di finanza e affari esteri questo mercoledì alle 10.30, rispettivamente sul bilancio 2027 e le relazioni libanesi-siriane. D’altra parte, il comitato per la tecnologia dell’informazione è stato rinviato fino a giovedì 19 novembre alle 11. La notifica del 16 novembre sostituisce il precedente programma che è ancora visibile nella stessa pagina.

Golfo: annunci separati in Kuwait e Bahrain

La notte del 17-18 novembre, lo Staff Generale del Kuwait annunciò che le sue difese aeree stavano affrontando droni ostili. Ha spiegato che le detonazioni, se del caso, udite hanno provocato intercettazioni e ha chiesto di seguire le istruzioni delle autorità. Il suo annuncio non specifica l’origine dei dispositivi, il loro numero o i siti di destinazione.

In Bahrain, la Forza della Difesa ha dichiarato in una dichiarazione datata mercoledì 18 novembre, che aveva respinto diversi attacchi aerei iraniani. Non fornisce un conteggio di proiettili o apparati, o un equilibrio umano o materiale. L’attribuzione all’Iran e il risultato delle intercettazioni sono quelle annunciate dall’esercito del Bahrain.

Queste due comunicazioni non dovrebbero essere unite in un unico bilancio regionale. Non permettono inoltre di trasporre in quella notte le dichiarazioni americane sull’assenza di danni nell’episodio precedente in Bahrain. L’assenza di un bilancio pubblicato non significa che sia stato elaborato un bilancio delle vittime zero.

Equinor: produzione conservata, incidente informatico non dichiarato chiuso

Il gruppo energetico norvegese Equinor ha riferito martedì che ha rilevato un attacco informatico su alcuni dei suoi sistemi informatici. Il comunicato stampa afferma che le operazioni e la produzione non sono interessate. La società sostiene di aver mobilitato i suoi team e informato le autorità competenti.

Equinor non riporta alcun indice di furto di dati, ma non annuncia la fine dell’attacco. Né designa una persona responsabile. La continuità della produzione deve quindi essere distinta dal pieno restauro della sicurezza informatica, che non è confermato nel comunicato stampa consultato questa mattina.

Salute e ambiente: un nuovo avviso sui disgregatori endocrini

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Ambientale delle Nazioni Unite hanno pubblicato il loro primo importante aggiornamento globale dal 2012 su sostanze che potrebbero interrompere gli ormoni il 17 novembre. La loro sintesi sottolinea che l’esposizione può iniziare prima della nascita e che la conoscenza sugli effetti della salute e dell’ambiente è aumentata.

Entrambe le organizzazioni sottolineano miscele di sostanze a cui le persone e la fauna selvatica sono esposte, mentre molti meccanismi normativi ancora valutano i prodotti chimici separatamente. Più di 350.000 sostanze e miscele sono registrate per la produzione o l’uso in tutto il mondo; solo una piccola frazione è stata valutata per le proprietà di disturbo endocrino.

Il rapporto chiede una migliore sperimentazione, monitoraggio e riduzione delle esposizioni problematiche. Non è né un nuovo divieto globale automaticamente applicabile né una diagnosi individuale: il suo scopo è quello di informare le decisioni delle autorità e dei produttori.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, foto di François el Bacha / Libnanews, tutti i diritti riservati. Data di sparatoria non stabilita. Questa immagine non rappresenta un evento questa mattina.

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