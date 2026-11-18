L’esercito iraniano sostiene un attacco di droni alle installazioni americane alla base Ali al-Salem in Kuwait all’alba del 18 novembre. Reuters e Anadolu riferiscono questa dichiarazione dai media iraniani. È intervenuto dopo l’annuncio del Kuwait di operazioni di difesa aerea contro i droni ostili. Nessun impatto sulle attrezzature menzionate, danni umani o materiali è stato confermato indipendentemente. Nessuna risposta specifica degli Stati Uniti è stata trovata nelle comunicazioni accessibili durante il nostro audit.

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L’esercito iraniano sostiene di aver mirato le installazioni militari degli Stati Uniti alla base aerea Ali al-Salem in Kuwait all’alba di mercoledì 18 novembre 2026. Questa affermazione, riportata da Reuters e Anadolu dai media iraniani, non costituisce la conferma degli impatti annunciati.

Secondo la dichiarazione citata da Anadolu, i droni iraniani sono segnalati di aver mirato i sistemi di difesa aerea Patriot così come le piattaforme per il lancio di droni e missili americani. Reuters riferisce anche la nomina della base Ali al-Salem da parte dell’esercito iraniano.

Un reclamo separato dal Kuwait Alert

La notte del 17-18 novembre, lo Staff Generale del Kuwait annunciò che le sue difese aeree stavano affrontando droni ostili. Ha attribuito possibili detonazioni alle operazioni di intercettazione e ha chiesto che vengano seguite le istruzioni ufficiali di sicurezza.

Questo primo annuncio, già segnalato da Libnanews, non ha specificato l’origine dell’aereo, dei siti di destinazione o del numero di droni. Non ha dato risultati più umani o materiali. L’affermazione iraniana porta quindi una nuova dichiarazione sull’autore e sull’obiettivo dell’operazione, ma non una validazione indipendente della sua condotta.

Impatti e danni non confermati

In questa fase, non siamo stati in grado di stabilire indipendentemente che l’attrezzatura menzionata sia stata raggiunta. Le informazioni fornite non confermano eventuali perdite, distruzione o interruzione delle attività della base. L’assenza di un bilancio verificato non significa che non ci siano stati danni.

La nostra ricerca sulle comunicazioni ufficiali accessibili negli Stati Uniti e nel Kuwait non ha trovato una risposta specifica a questo reclamo. Il sito del comando militare statunitense CENTCOM non era accessibile durante questa verifica. Sarebbe quindi abusivo dire che Washington ha confermato o negato questo attacco.

Il comunicato stampa originale iraniano non poteva essere consultato direttamente. L’esistenza del reclamo è intersecata dalle spedizioni di Reuters e Anadolu; la sua prestazione militare rimane non verificata.

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