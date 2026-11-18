Il 17 novembre gli eurodeputati hanno adottato un emendamento RN che chiede il calendario per un divieto di noleggio basato sulle classi DPE. Il voto ufficiale ha confermato 108 voti a favore e 102 contrari. Ma il disegno di legge continua la sua considerazione: questo voto non cambia ancora la legge applicabile. La formulazione conserva anche un criterio di consumo energetico minimo. I proprietari e gli inquilini rimangono quindi soggetti alle attuali regole, in attesa della continuazione del viaggio parlamentare.

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Martedì 17 novembre, l’Assemblea nazionale ha adottato un emendamento all’Assemblea nazionale che abolisce il programma di esclusione del noleggio basato sulle classi di diagnosi delle prestazioni energetiche. Questo voto sulle calunnie termiche non cambia ancora le regole applicabili ai proprietari e agli inquilini.

L’emendamento n. 85 ha riscritto l’articolo 6 della legge sulla rivitalizzazione e il decentramento degli alloggi. Il voto pubblico n. 9919 ha confermato la sua adozione da 108 voti a 102, con sette astensioni. Si tratta di un primo voto di lettura su una disposizione del testo, non di un atto finale.

Passi termici: cosa cambierebbe l’emendamento

Il progetto di risoluzione rimuove dall’atto del 6 luglio 1989 i paragrafi che stabiliscono le classi di energia ammissibili e il loro calendario. Esso abroga anche due disposizioni dell’articolo 160 del Climate and Resilience Act del 2021. Lo scopo richiesto dagli autori è quello di porre fine alle esclusioni di locazione relative alle etichette del DPE.

Tuttavia, l’emendamento non elimina alcun requisito di energia. Esso reintroduce il riferimento ad un criterio minimo, definito da un massimale di consumo di energia finale per metro quadrato all’anno. Il sistema adottato non stabilisce di per sé il valore di questa soglia. Per presentarlo come un’autorizzazione generale di affittare qualsiasi abitazione sarebbe quindi errato.

Una scelta più ampia rispetto alle esenzioni governative

Il governo ha difeso le flexibilities condizionali a svolgere il lavoro. L’emendamento RN sostituisce questa logica mettendo in discussione il calendario stesso. Secondo il rapporto mediatico degli scambi, Vincent Jeanbrun, Ministro della Città e dell’Abitudine, è contrario. Sostiene una maggiore flessibilità senza abbandonare l’obiettivo delle prestazioni dell’alloggiamento.

L’opposizione sinista, d’altra parte, ha denunciato il rischio di trasferire il costo del mantenimento di alloggi a basso consumo energetico agli inquilini. Anaïs Belouassa-Cherifi, MP LFI, ha evidenziato il problema della salute pubblica. Al contrario, la RN sostiene che i vincoli basati sul DPE esacerbano le difficoltà del mercato del noleggio. Questi argomenti politici non sono una misura dimostrata dell’impatto futuro del voto.

Il calendario attuale rimane applicabile

In Francia metropolitana, le abitazioni di classe G non soddisfano più il criterio della decenza energetica dal 1° gennaio 2025. Questa regola si applica ai contratti firmati, rinnovati o taciti rinnovati da tale data. L’attuale programma prevede quindi l’esclusione delle unità abitative F nel 2028, seguita dalle unità abitative E nel 2034. I termini distinti si applicano nei territori ultramarini interessati.

La votazione del 17 novembre non sospende nessuno di questi obblighi. Inoltre non rimuove il CPE o altri requisiti di sicurezza e sicurezza degli alloggi. Le relazioni di locazione rimangono disciplinate dai testi esistenti, non dalla formulazione provvisoria discussa in Parlamento.

Il disegno di legge è stato adottato dal Senato l’8 luglio. La sua considerazione nell’Assemblea continua sotto una procedura accelerata. La disposizione può ancora evolversi mentre il Parlamento avanza. Una possibile modifica della legge richiede l’adozione definitiva, poi la promulgazione e l’entrata in vigore secondo i termini del testo finalmente adottato.

Referenze

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