Ali Faleh al-Zaïdi, Primo Ministro iracheno, non andrà a Beirut mercoledì 18 novembre come annunciato. La visita è rinviata fino a nuovo avviso, secondo le dichiarazioni dell’ambasciatore iracheno e una breve dichiarazione dell’ufficio del capo di governo, riprodotta da diversi media. Nessuna nuova data o ragione ufficiale è specificato. Le spiegazioni di sicurezza da fonti anonime rimangono distinte da questo annuncio. Deferral non significa una cancellazione definitiva della mossa.

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La visita a Beirut del primo ministro iracheno Ali Faleh al-Zaïdi, prevista per mercoledì 18 novembre, è rinviata fino a nuovo avviso. L’annuncio è stato trasmesso martedì sera da diversi media iracheni e libanesi. Nessuna nuova data deve accompagnare questo rinvio.

L’ambasciatore iracheno in Libano, Mohammed Reda al-Husseini, ha annunciato il cambio di orario presso l’agenzia ufficiale irachena, secondo le relazioni consultate. Un’agenzia di stampa irachena ripete la sua dichiarazione del 17 novembre. Un’altra relazione sui media iracheni ha ricevuto un breve comunicato stampa dall’ufficio stampa del Primo Ministro che conferma il rinvio dello spostamento previsto mercoledì.

Visita differita a Beirut, senza motivi ufficiali

Questi annunci non danno alcuna ragione ufficiale per il cambiamento del programma. Pertanto, essi non gli permettono di essere presentato come un annullamento definitivo o di essere attribuito ad una controversia tra Baghdad e Beirut.

Un’agenzia irachena riferisce anche il rinvio in base alle proprie fonti governative e diplomatiche. Questi interlocutori si riferiscono alla situazione di sicurezza interna in Iraq. Questo motivo, tuttavia, non è incluso nel breve comunicato stampa dell’ufficio del Primo Ministro. Non è, in questa fase, una spiegazione ufficiale confermata.

Resta da precisare la tempistica degli scambi bilaterali

Il viaggio era destinato a consentire discussioni sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione economica, nonché sulle questioni regionali. Il suo rinvio non è un annuncio di un nuovo accordo né una generale sospensione della cooperazione tra i due paesi.

Gli annunci che presentano un arrivo del leader del governo iracheno questo mercoledì devono quindi essere letti alla luce del rinvio annunciato martedì sera. Resta da fissare un nuovo appuntamento.

Fotografia architettonica: Ali al-Zaïdi con Donald Trump a Washington, D.C., 14 luglio 2026. Daniel Torok / Casa Bianca, pubblico dominio. Non mostra una visita in Libano e non comporta alcun ruolo americano nel suo rinvio.

Referenze

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