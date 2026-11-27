I dati rubati includono nomi, indirizzi e coordinate, inclusi i comandi Digitec e Galaxus. Secondo Planzer, i dati bancari e gli identificatori del portale dei destinatari non sono interessati.

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I dati rubati includono nomi, indirizzi e coordinate, inclusi i comandi Digitec e Galaxus. Secondo Planzer, i dati bancari e gli identificatori del portale dei destinatari non sono interessati.

Il vettore svizzero Planzer ha specificato giovedì 26 novembre il perimetro del volo di dati che aveva annunciato due giorni prima. L’azienda afferma che le informazioni di spedizione di tutti i pacchetti supportati dal suo servizio Cartel Planzer dal 1° gennaio 2018 al 26 febbraio 2023 inclusi sono interessate. Queste date corrispondono alle spedizioni interessate, non alla durata dell’intrusione. Il gruppo non ha comunicato il numero delle persone interessate.

Sono interessati ordini per Digitec e Galaxus

Il vettore indica i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei destinatari e dei destinatari, quando tali informazioni sono state fornite per la consegna. Digitec Galaxus conferma che il volo include dati su ordini che Planzer gli ha consegnato. Il commerciante cita numeri di pacchi, nomi di spedizione e indirizzi, indirizzi e-mail e, in alcuni casi, numeri di telefono. Secondo lui, l’attacco non ha influenzato i propri sistemi e le consegne continuano.

Planzer afferma che le informazioni di pagamento e i dati finanziari non sono stati rubati. Esclude anche i dati di archiviazione e altri servizi di trasporto, compreso il trasporto di merci in massa. Il vettore afferma che non ha alcuna indicazione nel suo aggiornamento del 26 novembre di una pubblicazione dei dati rubati.

Due portali, due situazioni diverse

Il volo tocca anche gli account del portale utilizzati dai mittenti: identificativi, password in forma crittografata Planzer e coordinate registrate negli account. La società sostiene di aver disabilitato questi accessi il 24 novembre e ha imposto la definizione di una nuova password. Esso afferma che il portale separato per i destinatari dei pacchetti e i suoi identificatori non sono interessati.

Il vettore ha annunciato che aveva portato la questione prima dell’Ufficio federale della sicurezza informatica e del funzionario federale della protezione dei dati e della trasparenza, e aveva avviato una procedura penale. Nessuna attribuzione pubblica di intrusione è stata comunicata.

Controllare una consegna senza un messaggio inaspettato

Un vero nome o numero di pacco non autentica un avviso di consegna. Planzer afferma che non richiede il pagamento online via e-mail, SMS o WhatsApp. In caso di richiesta inaspettata, è meglio aprire il sito del venditore o del vettore stesso e controllare l’ordine, piuttosto che seguire il link, eseguire la scansione del codice QR o rispondere al messaggio.

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