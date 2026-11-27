L’attrezzatura di base per sei persone è stimata a $6,171 nel mercato di Gaza, rispetto a $ 716 se le ONG acquistano all’estero e la trattano. Il piano di ricovero è finanziato solo dal 35%.

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L’attrezzatura di base per sei persone è stimata a $6,171 nel mercato di Gaza, rispetto a $ 716 se le ONG acquistano all’estero e la trattano. Il piano di ricovero è finanziato solo dal 35%.

La copertura costa circa $71 a Gaza, rispetto a $6 per un’organizzazione umanitaria all’estero. Per una famiglia di sei, la differenza è di $5.455 su un pacchetto di approvvigionamento invernale, secondo il gruppo di coordinamento del rifugio, i cui risultati si riflettono nel rapporto delle Nazioni Unite del 26 novembre. I dati comparano un acquisto locale ad una fornitura internazionale inviata dalle ONG. Questo non è né un prezzo medio pagato da tutte le famiglie né l’importo dell’aiuto versato alle famiglie.

Che cosa $6,171 copertine

La stima comprende un rifugio di emergenza, una lampada solare, sei materassi, sei coperte e sei set di abbigliamento invernale. Non corrisponde al costo di ricostruire una dimora. Parte del divario proviene da materiali di riparo: il legno manca sul mercato locale, secondo il Consiglio norvegese dei rifugiati, che coordina le organizzazioni di rifugio con l’Organizzazione internazionale per la migrazione.

Lo stesso gruppo stima che circa 1.36 milioni di persone vivono in tende o rifugi per il trucco, o il 65 per cento della popolazione di Gaza. I suoi partner avevano meno di 6.500 tende in magazzino nell’enclave entro il 15 novembre. Questa figura descrive lo stock di organizzazioni che partecipano a questo schema, non il numero totale di tende già installate.

Forniture cross drop-point

Secondo il Consiglio norvegese dei rifugiati, le restrizioni israeliane sulla fornitura di limiti di ingresso materiale, mentre la mancanza di fondi riduce la capacità delle ONG di acquistare e distribuire attrezzature. Nel mese di ottobre, solo il 9 per cento dei camion degli aiuti entrati a Gaza trasportavano rifornimenti, secondo il gruppo di coordinamento. L’organizzazione afferma che le tende e i teli sono stati autorizzati, così come piccole quantità di legno, ma non in volume sufficiente per le esigenze identificate.

La relazione dell’ONU distingue i trasporti umanitari dal commercio. Su 527 Nazioni Unite e le spedizioni partner sono entrate dal 16 al 23 novembre, 405 sono state scaricate sul lato israeliano della traversata Kerem Shalom. Lo scarico non dimostra una distribuzione alle famiglie. Nel corso di un periodo leggermente diverso, dal 16 al 22 novembre, le Nazioni Unite hanno anche riferito l’ingresso di 135 camion commerciali carichi di materiali da ricovero, secondo la Camera di Commercio di Gaza. Queste due cifre non misurano la stessa operazione.

Il piano invernale rimane il 35% finanziato

Dei circa 283 milioni di dollari richiesti per la risposta minima ai rifugi, il 35 per cento era stato finanziato secondo il rapporto del 26 novembre. Le scorte e le forniture previste coprono meno di un quinto dei requisiti per coperte, materassi e illuminazione solare, e meno dell’1% dei requisiti di abbigliamento invernale.

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