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L’Ambiente Canada prevede diverse ore di pioggia gelida di venerdì mattina nella zona di Quebec City. Un altro avvertimento riguarda l’ascesa dell’acqua sulla costa la sera.

Motoristi e pedoni potrebbero trovare marciapiedi scivolosi e marciapiedi venerdì 27 novembre a Quebec City. L’ambiente e il cambiamento climatico Canada ha emesso un avviso di pioggia gelido giallo alle 11:57 Giovedì, ora locale. Il servizio meteo prevede alcune ore di ghiaccio, con depositi di ghiaccio potenzialmente più grandi nelle valli dove l’aria fredda si accumula.

Il ghiaccio atteso al picco

L’avvertimento comprende viaggi mattutini. Anche quando una strada sembra semplicemente bagnata, un film di ghiaccio può rendere difficile la frenata e lo sterzo. Il bollettino prevede che le precipitazioni cambieranno per piovere intorno a mezzogiorno. Questa previsione non significa che le superfici di ghiaccio diventeranno tutti praticabili in questo momento.

Il Servizio Meteorologico ritiene che la sua fiducia nella previsione sia elevata e che gli impatti previsti siano moderati. L’avvertimento per Quebec non si applica a tutta la provincia: a Montreal, le previsioni della newsletter locali pioveranno venerdì. I viaggiatori possono consultare la mappa di Quebec 511 per verificare la condizione delle strade sul proprio viaggio.

Un secondo avvertimento sulla costa

La costa della regione del Quebec è oggetto di un avvertimento separato per venerdì sera. La combinazione di un vento nord-orientale, un’onda e una marea ad alta luminosità potrebbero causare l’aumento dell’acqua a un livello insolito e causare perdite minori in aree basse. Questa e’ una previsione di overflow, non una scoperta di inondazioni.

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