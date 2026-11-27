Le elezioni presidenziali e legislative, previste per il 6 dicembre 2026, sono rinviate fino al 26 novembre 2028. Il generale Horta Inta-a invocò un censimento e una nuova mappa elettorale.

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Le elezioni presidenziali e legislative, previste per il 6 dicembre 2026, sono rinviate fino al 26 novembre 2028. Il generale Horta Inta-a invocò un censimento e una nuova mappa elettorale.

Il presidente di transizione della Guinea-Bissau, il generale Horta Inta-a, ha fissato le prossime elezioni presidenziali e legislative per il 26 novembre 2028. Il decreto presidenziale n. 35/2026, rilasciato giovedì 26 novembre, abroga quello che fissa l’elezione il 6 dicembre 2026. Questa decisione dà una nuova data per un rinvio previsto da ottobre. Interviene un anno dopo il colpo di stato.

Invoca liste e divisioni elettorali

In un messaggio alla nazione trasmesso in televisione pubblica, Horta Inta-a ha dichiarato che il censimento elettorale dovrebbe essere ripreso e una nuova mappa elettorale preparata. Ha indicato che il numero di posti nell’Assemblea dovrebbe aumentare da 29 a 12 e il numero di posti nell’Assemblea da 102 a 65. La presidenza invoca anche la mancanza di mezzi tecnici, materiali e finanziari per organizzare il voto alla data iniziale.

La nuova mappa risponde alla riforma istituzionale nel quadro della transizione. All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il governo Transizionale ha dichiarato che la nuova Costituzione era stata approvata dal referendum del 30 agosto. Si è inoltre impegnato a preparare la votazione il 6 dicembre. La decisione del 26 novembre ha messo da parte questa scadenza senza annunciare le date del nuovo censimento.

Una transizione di un anno

Entro il 23 novembre 2025, gli elettori erano già stati chiamati a scegliere il loro presidente e i loro deputati. Tre giorni dopo, prima dell’annuncio ufficiale dei risultati, l’esercito ha rovesciato il presidente Umaro Sissoco Embaló. Secondo una relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il 5 dicembre 2025 l’Alto Comando Militare ha adottato una Carta per una transizione di un anno.

Il Fondo per la pace delle Nazioni Unite aveva notato all’inizio di novembre che i preparativi per le elezioni di dicembre erano stati abbandonati senza una data di sostituzione. Il decreto di giovedì ne porta uno, ma pone il voto tre anni dopo che i militari hanno preso il potere. Non regola le condizioni in cui le parti e i candidati possono partecipare alla scheda elettorale.

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