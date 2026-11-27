4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I funzionari pubblici sono chiamati a colpire questo venerdì in Libano. Il prezzo di destinazione per chilowatt ore per generatori privati cade a novembre. Nel sud, quattro ospedali pubblici sono chiamati a tenere. A Bruxelles, 24 Stati sostengono il progetto di un nuovo prestito all’Ucraina, ma l’Unione non l’ha adottato.

Venerdì 27 novembre 2026, ore 8 di Beirut.

Libano: funzionari governativi chiamati a sciopero

La League of Civil Servants of Public Administration richiede una sosta per lavorare questo venerdì nei ministeri e nelle amministrazioni. Ha chiesto una nuova scala salariale, l’integrazione dei supplementi di pagamento nello stipendio base e una revisione delle indennità di trasporto. L’appello sindacale non è una decisione del governo di chiudere le finestre. La Lega non ha pubblicato una lista di servizi che in realtà saranno fermati.

Generatori: 50 382 libbre per kilowatt ora in città

Il Ministero dell’Energia e dell’Acqua fissa il prezzo di destinazione per kilowatt ore di generatori privati in città per novembre a LL 50,382, 4,3% in meno rispetto a ottobre. Il tasso è di 55 420 LL nelle città dove la rete supera i 300 metri e nei villaggi superiori ai 700 metri. La quota fissa è LL 385.000 per 5 ampere e LL 685.000 per 10 ampere. Il Ministero esclude integratori per la manutenzione del generatore e per l’uso di pannelli solari da parte degli abbonati.

IVA: due scadenze il lunedì 30 novembre

La dichiarazione e il pagamento dell’IVA nel terzo trimestre del 2026, unitamente alle dichiarazioni e alle richieste da presentare alla presente dichiarazione, sono dovuti lunedì 30 novembre. Una decisione separata fissa lo stesso giorno la fine del periodo di qualificazione per una riduzione di alcune sanzioni IVA. Non esente dal pagamento dell’imposta dovuta.

Sud Libano: sparatorie riportate a Marjayoun e offerte per quattro ospedali

La National Information Agency ha riferito, poco dopo la mezzanotte, il fuoco di artiglieria israeliana nella pianura di Marjayoun il Giovedi notte. La spedizione non dà tempo o bilancio preciso. I colpi erano già stati segnalati in questa zona la notte prima.

Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione ha lanciato un bando di gara per riabilitare gli ospedali pubblici a Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya e Marjayoun. Le offerte sono previste il 9 dicembre a mezzogiorno. Il programma di mercato prevede 150 giorni dall’inizio effettivo, la cui data non è fissa.

Yemen: La coalizione saudita annuncia nuovi colpi · Voci globali

La coalizione guidata dai sauditi ha affermato di aver colpito 50 obiettivi nelle aree di Sana’a, Hodeida e Saada giovedì sera. Non ha dettagliato i siti interessati. L’annuncio non consente di concludere che il porto di Hodeida, menzionato in precedenza, è stato nuovamente colpito. Non sono stati confermati risultati di questa nuova serie di scioperi.

Ucraina: nessun accordo europeo sul nuovo prestito

Ventiquattro stati sostengono il progetto di prestito di 45 miliardi di euro in Ucraina per il 2027, ha detto il presidente del Consiglio europeo António Costa alla fine del vertice. Tra questi, la Bulgaria supporta solo la componente non militare. Il testo non è stato adottato e dovrebbe ritornare all’ordine del giorno in dicembre. Né i leader concordano sul quadro di bilancio dell’Unione per il 2028-34.

Nuova Zelanda: Il risultato finale lascia la coalizione con il seggio di maggioranza

La Commissione Elettorale assegna 65 posti su 130 ai tre partiti della coalizione in uscita, mentre 66 posti sono necessari per la maggioranza. Il Partito dell’Opportunità ottiene sette eletti. La pubblicazione dei risultati finali non risolve la questione del prossimo governo: non è stato annunciato alcun accordo di coalizione.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews