Due portacontainer di Evergreen e Ocean Network Express attraversarono il Canale di Suez l’8 e il 15 novembre 2026, secondo l’Autorità del Canale. Maersk e Hapag-Lloyd hanno annunciato che Suez sarebbe tornato ad un servizio comune tra l’India e l’Europa. Per gli importatori libanesi, queste decisioni non costituiscono un cambiamento di servizio o una diminuzione dei prezzi del trasporto.
Il ritorno di Suez decide linea per linea
Un passaggio noto non ha lo stesso scopo di un cambiamento di servizio. I due transiti annunciati dall’Autorità egiziana mostrano che i portatori di container di queste aziende hanno nuovamente preso il canale. Essi non forniscono informazioni sulla regolarità dei passaggi seguenti o sulla quota della loro flotta che passa attraverso Suez.
Maersk e Hapag-Lloyd sono andati oltre annunciando la sostituzione della deviazione con il Capo di Buona Speranza per uno dei loro servizi comuni. I due armatori si aspettano una consegna più veloce, senza pubblicare alcuna misura del guadagno già ottenuto. Maersk sottolinea che i cambiamenti su altre linee sono ancora legati agli sviluppi nel Mar Rosso.
In ottobre, più passaggi e ricette
I dati di ottobre pubblicati dall’Autorità Canale sono utilizzati per misurare una ripresa della presenza prima di questi passaggi di novembre. Il numero di transiti, tutti i tipi di navi, è aumentato di circa il 32 per cento su un anno. I ricavi sono quasi raddoppiati. Questi due indicatori non indicano quanti contenitori erano a bordo o quali porti hanno ricevuto la merce.
|Canale di Suez
|Ottobre 2025
|Ottobre 2026
|Transiti, tutte le navi
|1 128
|1 490
|Entrate del canale
|373 milioni di dollari
|724 milioni di dollari
Per il Libano, il servizio e il prezzo rimangono separati
CMA CGM elenca un collegamento diretto tra l’Asia e i porti di Beirut e Tripoli. Questa offerta commerciale non attesta un recente cambiamento di rotta per il servizio libanese né alla realizzazione di un fermo annunciato. I due transiti in Egitto quindi non consentono un aumento del tempo per arrivare in Libano.
Lo stesso armatore ha annunciato un sovraccarico di alta stagione per i carichi dal 25 novembre. Si rivolge spedizioni dai porti principali dell’Asia ai porti di base del Mediterraneo e del Nord Africa: $800 per container di 20 piedi, $1.600 per container di 40 piedi. Dalla Cina, può essere incluso nel trasporto. Possono essere applicate anche spese di gestione, carburante o locale.
Questi importi non sono una stima dei costi per Beirut o Tripoli. La comunicazione non collega questo sovraccarico ad un incidente di sicurezza. Al fine di confrontare due offerte, la tariffa di base non è sufficiente: controllare la porta di arrivo, la data di caricamento, le spese incluse e l’orario annunciato per la spedizione in questione.
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