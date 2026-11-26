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Lilia Hassaine ha vinto giovedì 26 novembre il 39epremio della scuola superiore di GoncourtI, pubblicato da Gallimard. La giuria nazionale ha annunciato la sua scelta al Rennes City Hall. Nel suo quarto romanzo, lo scrittore racconta la storia della prima moglie di Rochester, che i lettori diJane Eyreso sotto il nome Bertha.

La prima moglie di Rochester racconta la sua storia

Il romanzo si aprì in Giamaica nel 1831. Antoinette Cosway incontrò Edward Rochester, un inglese che prese prima di misurare la sua presa su di lei. Dove il romanzo di Charlotte Brontë fece apparire Bertha principalmente attraverso ciò che gli altri personaggi dicono di lei, Hassaine affida la narrazione ad Antoinette. La giovane donna torna agli eventi che la portarono dalla Giamaica alla villa inglese dove suo marito la teneva rinchiusa.

Questo cambiamento nella narrazione ha un precedente:La prigione di SargasseJean Rhys aveva già immaginato la vita di Antoinette primaJane Eyre. Hassaine prende il sopravvento del personaggio per seguire, nella prima persona, la transizione dalla seduzione all’isolamento. Il suo libro è stato pubblicato il 20 agosto nella White Collection di Gallimard.

Dodici studenti delle scuole superiori hanno separato cinque finalisti

La giuria nazionale era composta da dodici delegati nominati a conclusione delle deliberazioni regionali del 23 novembre. Cinque romanzi rimasero in competizione: oltre a quello di Lilia Hassaine,Skinningdi Louise Chennevière,Anche noi– Anne Godard,Giuseppe nella notted-Olivier Grondeau eDall’altra parte del lagodi Sylvain Prudhomme. Quasi 2.000 studenti hanno partecipato all’edizione del 2026, organizzata dal Ministero dell’Educazione Nazionale e Fnac.

Lilia Hassaine aveva già ricevuto il Renaudot degli studenti delle scuole superiori nel 2023 perPanoramica. Ha successo Nathacha Appanah, distinta nel 2025 perLa notte nel cuore. Entro il 2022, il Goncourt degli studenti delle scuole superiori aveva ricompensatoBeirut-sur-Seinedi Sabyl Ghoussoub. Dopo la proclamazione a Rennes, il premio del 2026 è stato previsto per le 18:30 all’Assemblea Nazionale di Parigi.

Archivio ritratto: Bookshop Mollat / Wikimedia Commons,CC BY 3.0. Boxe e vestire Libnanews.

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