A Erbil e Dohuk, il 26 novembre i manifestanti hanno sfidato le decisioni federali sull’amministrazione dei posti di frontiera e la gestione delle attività petrolifere.

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Migliaia di persone si sono riunite giovedì 26 novembre presso la cittadella di Erbil per denunciare le decisioni di Baghdad sui posti di frontiera e il petrolio. Le dimostrazioni si sono svolte anche a Dohuk. La mobilitazione ha avuto luogo il giorno dopo una decisione della Corte suprema federale e una dichiarazione del governo regionale del Kurdistan che sfida le misure annunciate dal governo centrale.

Incontri a Erbil e Dohuk

A Erbil, la manifestazione ha avuto luogo ai piedi della cittadella, alla chiamata del governatorato. Molti partecipanti hanno alzato la bandiera del Kurdistan iracheno. Diversi rapporti sul campo attestano anche una mobilitazione a Dohuk. Non vi è alcun conto consolidato ufficiale per quantificare la presenza nei vari incontri.

Misure di frontiera e di petrolio

Martedì, il governo del primo ministro Ali al-Zaidi ha annunciato misure per porre le frontiere nella regione sotto l’amministrazione federale e riprendere la gestione di alcuni depositi precedentemente sotto controllo curdo sul terreno. Baghdad descrive questo come una misura contro il contrabbando. Mercoledì, la Corte suprema federale ha confermato la giurisdizione federale sulla sicurezza internazionale delle frontiere e sulle operazioni petrolifere. Essa ha anche contraddistinto questa competenza dell’amministrazione doganale, che deve essere coordinata con le autorità regionali e locali.

Il governo regionale sostiene che le misure incidono sui suoi diritti costituzionali. Nella sua dichiarazione del 25 novembre, ha chiesto la piena attuazione della Costituzione, compreso l’articolo 140 sui territori contestati, e ha detto che ha sostenuto la lotta contro il contrabbando in tutta l’Iraq. La sfida riguarda quindi l’autorità che attuerà le misure e come lo farà, non solo la distribuzione dei ricavi. Gli eventi di giovedì non mostrano che l’amministrazione post o la gestione dei depositi è già cambiata.

Archivio fotografico: la cittadella di Erbil, 20 settembre 2017. Levi Clancy / Wikimedia Commons, CC0. Questo cliché non mostra la manifestazione.

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