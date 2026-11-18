Il 17 novembre 2026, l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha presentato una valutazione documentata di oltre 2.230 civili uccisi in Sudan tra gennaio e fine ottobre. Più di 1.630 morti sono legati ai droni. Queste cifre non sono un censimento completo: le Nazioni Unite stimano che il bilancio effettivo sia probabilmente più alto. I suoi rappresentanti hanno anche sottolineato l’impatto degli attacchi alle infrastrutture e ai servizi essenziali, al di là delle morti registrate direttamente nel conflitto.

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In Sudan, le Nazioni Unite hanno confermato più di 2.230 civili uccisi tra gennaio e fine ottobre 2026. Più di 1.630 morti in attacchi di droni. OHCHR ha annunciato queste cifre il 17 novembre a Ginevra.

Questa è una valutazione documentata e non esaustiva. L’organizzazione ritiene che il numero effettivo sia probabilmente più alto. Questi dati coprono dieci mesi del 2026, non l’intera guerra.

Sudan: Drones al centro del bilancio

Il comunicato distingue due periodi. Nella prima metà dell’anno, almeno 1.390 civili sono stati uccisi, più dell’80% di loro dai droni. Tra luglio e ottobre sono stati registrati altri 840 decessi, tra cui quasi 520 in quegli scioperi.

La relazione presentata copre da gennaio a giugno. I dati aggiuntivi forniti da OHCHR estendono la recensione fino alla fine di ottobre. Non dovrebbero quindi essere confusi con i dati della sola relazione semestrale.

Danni oltre la perdita di vita

A Ginevra, i rappresentanti dell’OHCHR hanno anche descritto gli effetti degli attacchi ai mercati, alle strutture sanitarie e ai servizi essenziali. Le restrizioni di distruzione, saccheggio e viaggio complicano l’accesso al cibo.

Dal momento che Khartoum, Li Fung, il rappresentante dell’OHCHR in Sudan, ha chiesto l’azione contro la fornitura di armi che alimentano il conflitto. Ha anche invitato le parti a negoziare in buona fede un cessate il fuoco.

Leggi anche: Sudan: L’ONU avverte la carenza di rifugi · Global Voices.

Documenti: Comunicato OHCHR del 17 novembre;Presentazione a Ginevra.

Illustrazione:fotografia di archivi del giugno 2025, non correlata ad uno sciopero o alle vittime di questo bilancio. Ahmed 222222,Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Composizione Libnanews.

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