Equinor ha rilevato un attacco informatico su alcuni dei suoi sistemi informatici, secondo un comunicato stampa rilasciato il 17 novembre. Il gruppo norvegese afferma che le sue operazioni e la sua produzione non sono interessate. Non registra alcun furto di dati e mobilita i suoi team per neutralizzare l’attacco. Il testo non specifica i sistemi interessati o l’identità degli autori. Non si può neppure concludere che l’incidente è terminato: l’assenza di un effetto sulla produzione non significa la sua risoluzione.

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Equinor ha annunciato martedì 17 novembre che ha rilevato un attacco informatico in corso su alcuni sistemi informatici. Il gruppo norvegese sostiene che le sue attività e la sua produzione non sono interessate.

Equinor mobilita i suoi team

Nel suo comunicato stampa, rilasciato alle 17:55 UTC e aggiornato alle 18:40 UTC, la società ha riferito che aveva mobilitato le risorse necessarie per neutralizzare l’attacco e ripristinare l’integrità dei suoi sistemi. Essa afferma che le autorità competenti sono informate.

Equinor afferma inoltre che non ha indice di furto di dati. Questa formulazione non garantisce che nessuna informazione sia stata compromessa: descrive lo stato dei risultati forniti dal gruppo.

Né autore identificato né denunciato fine incidente

Il comunicato stampa non nomina i sistemi interessati, non specifica il metodo utilizzato e non attribuisce l’attacco a qualsiasi attore. Né annuncia la sua neutralizzazione. L’assenza di effetti riferiti sulla produzione deve quindi essere distinta dalla risoluzione dell’incidente informatico.

Archivio illustrazione: Equinor uffici in Fornebu, Bærum, 23 febbraio 2021. Questa fotografia non individua i sistemi interessati. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Vestito di Libnanews. Foto e adattamento sotto cC BY-SA 4.0 licenza. Fotografia originale.

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