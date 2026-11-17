L’OMS presenta un nuovo aggiornamento su Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sei mesi dopo la dichiarazione di emergenza internazionale. Il suo comunicato stampa del 17 novembre ha fatto riferimento a oltre 11.300 casi e 5.500 morti. Il rilevamento tardivo e l’insicurezza continuano ad ostacolare la risposta. Due candidati al vaccino specifici per il virus Bundibugyo sono previsti nelle prove. Il comitato di emergenza esamina la situazione, senza decisione definitiva annunciata nei discorsi consultati. Questo follow-up completa la recensione pubblicata da Libnanews l’11 novembre.

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L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera 11.300 casi segnalati e raggiunge 5.500 decessi, secondo il comunicato stampa del Direttore Generale dell’OMS del 17 novembre. Sei mesi dopo la dichiarazione di emergenza internazionale, la trasmissione persiste e insicurezza ostacola la cura.

Questo nuovo punto segue il record di 11.042 casi confermati e 5.387 decessi, arrestati il 9 novembre, che Libnanews aveva presentato l’11 novembre. I numeri sono cumulativi, non il numero di nuove infezioni del giorno. Le comunicazioni del 17 novembre non danno tutti lo stesso totale: il discorso di apertura del comitato di emergenza menziona ancora più di 11.000 casi e 5.400 morti. Il bilancio qui è quello del briefing stampa.

Ebola in RDC: il rilevamento è troppo tardi

Prima del comitato di emergenza, il direttore generale ha descritto un’epidemia che interessa 67 zone sanitarie in otto province. Tra 400 e 500 nuovi casi sono ancora segnalati ogni settimana. Due terzi delle morti confermate si verificano al di fuori dei centri di trattamento, indicando l’identificazione troppo tardiva delle infezioni.

L’insicurezza complica il monitoraggio. L’OMS riferisce che l’attacco a Cantine-Aloya ha ucciso 66 civili, tra cui tre caregiver, e ha provocato la perdita di follow-up di oltre 1.000 contatti. Ha anche sottolineato che i ritardi nel pagamento delle squadre hanno indebolito la risposta.

Due candidati al vaccino previsti nelle prove

La ricerca riguarda il virus Bundibugyo. Il processo lanciato il mese scorso utilizza Ervebo, registrato contro il virus Ebola noto come Zaire, ma non contro Bundibugyo. Due candidati specificamente progettati contro Bundibugyo devono aderire ai test. Al briefing stampa, l’OMS sta considerando la loro entrata la settimana seguente: questo programma annunciato non è valido per la start-up o la certificazione.

Il comitato di emergenza si è riunito il 17 novembre per rivedere la situazione e consigliare il direttore generale. I discorsi consultati annunciano questa recensione senza pubblicare la decisione finale.

Illustrazione: micrografia di un virione Ebola, 1976, CDC / Dr. Frederick A. Murphy, pubblico dominio. Non mostra un campionamento dell’epidemia attuale.

Per leggere: La nostra recensione pubblicata l’11 novembre.

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