Il personale del Kuwait ha annunciato che le sue difese aeree stavano affrontando i droni ostili la notte del 17-18 novembre 2026. Assegna possibili detonazioni alle operazioni di intercettazione e alle richieste di seguire le istruzioni ufficiali. Il messaggio non specifica l’origine dei dispositivi, gli obiettivi di destinazione o una valutazione umana o materiale. Questo avviso si verifica in un contesto regionale teso, ma non permette in sé di identificare una persona o di confermare i danni.

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Le difese aeree del Kuwait stanno affrontando attacchi di droni ostili, lo Staff Generale ha annunciato la notte del 17-18 novembre 2026. Il messaggio è stato trasmesso poco dopo mezzanotte ora locale.

L’esercito spiega che le detonazioni che possono essere sentite derivano da operazioni di intercettazione. Chiede al pubblico di rispettare le istruzioni di sicurezza delle autorità competenti.

Nessun bilancio specificato in questo annuncio

Il rilascio non dà un certo numero di droni, origine aeronautica o posizione di destinazione. Non ha nessun record umano o materiale. Questa mancanza di informazioni rende impossibile concludere che non ci sono vittime o danni.

Un contesto regionale teso

Martedì, il governo del Kuwait ha condannato gli attacchi contro il Bahrain e l’Arabia Saudita. Esso aveva anche discusso il progetto di comando del Consiglio di cooperazione del Golfo in Kuwait. Questi contesti non consentono l’attacco annunciato questa notte per essere attribuito a un particolare attore.

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