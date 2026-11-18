La NSA conferma, in una dichiarazione datata 17 novembre 2026, un disturbo temporaneo durante un’operazione di manutenzione programmata. Alcuni sistemi interni sono stati colpiti, secondo l’agenzia di intelligence statunitense. Tuttavia, assicura che le sue capacità critiche rimangano pienamente operative.
NSA specifica il quadro per il disturbo
Questa risposta ufficiale completa le prime informazioni sulla ripartizione della rete classificata NSA Net, pubblicata martedì precedente. L’Agenzia afferma che la sua capacità di difendere la sicurezza nazionale continua. Si nota che la sua infrastruttura comprende diversi livelli di ridondanza per mantenere le operazioni durante interventi pianificati o eventi imprevisti.
Il rilascio non dettaglia i sistemi interessati. Non specifica l’orario di inizio, la durata del disturbo o il numero di dipendenti coinvolti.
Nessun annuncio esplicito di pieno recupero
L’NSA pone l’incidente durante la manutenzione di routine senza esporre la diagnosi tecnica dettagliata. Non qualifica l’evento come un attacco informatico e non descrive alcuna perdita di dati.
Mantenere capacità critiche non significa che tutti i servizi interni funzionino normalmente. Il testo ufficiale non fornisce un calendario per il ritorno alla normalità e non annuncia esplicitamente il pieno recupero di NSA Net.
La nostra copertura precedente
NSA: primo rapporto di fallimento della rete classificato.
Illustrazione: sede della NSA a Fort Meade, archivi del 14 dicembre 2005. Foto NSA / DVIDS, pubblico dominio; Condimento Libnanews.Fotografia originaleecondizioni di utilizzo. L’aspetto di U.S. Department of War (DoW) informazioni visive non implica o costituiscono DoW sonno.
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