Sud Libano: scioperi a Kfar Tebnit, case rase a Zawtar

Due aerei israeliani hanno preso di mira Kfar Tebnit nel sud del Libano domenica 8 novembre 2026 pomeriggio. Secondo un’agenzia di stampa libanese, hanno avuto luogo in meno di dieci minuti. La demolizione e la combustione di case sono stati riportati anche in Zawtar al-Sharqiyah. Queste informazioni non sono state accompagnate da nessuna valutazione umana.
Due colpi a Kfar Tebnit
Un primo bollettino, trasmesso alle 1508 ore di Beirut, riferisce un raid aereo israeliano su Kfar Tebnit. Un secondo, pubblicato alle 15:16, ha riferito un nuovo sciopero sulla stessa località. Egli afferma che meno di dieci minuti separano i due attacchi.
I dispacci pongono i fatti nel pomeriggio, senza dare il tempo esatto di ogni sciopero. Non specificano gli edifici o i danni. Nessun numero di vittime è segnalato in questa fase. L’assenza di una valutazione non porta quindi alla conclusione che non ci sono lesioni o morti.
Case demolite a Zawtar al-Sharqiyah
In un altro bollettino, pubblicato a 1529 ore, un corrispondente ha riferito sulla continua distruzione in Zawtar al-Sharqiyah. Secondo il suo racconto, i grandi bulldozer dell’esercito israeliano sono stati visti questa domenica attaccare le fondamenta e i tetti delle case, prima di demolirli.
Lo stesso rapporto indica che le case sono state bruciate durante la notte. Non menziona il numero di case interessate. I fuochi notturni e le demolizioni osservate durante il giorno costituiscono due sequenze distinte riportate in questa località.
Un bollettino rilasciato alle 3.38 ha anche riferito che il fuoco automatico israeliano è stato licenziato a Qantara nella zona di Marjeyoun. Non fornisce ulteriori informazioni sulle loro conseguenze.
Questi nuovi fatti riguardano domenica 8 novembre. Oltre al fuoco di artiglieria riportato il giorno precedente nelle vicinanze di Zawtar, Mayfadoun e Kfar Tebnit. I primi dispacci del pomeriggio non forniscono ancora alcuna valutazione dettagliata dei danni o delle possibili vittime delle operazioni di questa domenica.
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