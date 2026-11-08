Libano meridionale: il lutto delle sepolture temporanee

Le famiglie sfollate nel sud del Libano a volte devono seppellire i loro cari lontano dal cimitero di famiglia. In uno stand il 6 novembre, Mustafa Fahs riferisce una richiesta di terreno per ospitare il defunto. Testimonianze raccolte in primavera ed estate, da Tyre a Haret Saida e Choueifat, documentano questo evento. Essi mostrano il peso di attesa e la seconda sepoltura, senza consentire una valutazione nazionale aggiornata. Il ritorno dei morti rimane legato a quello dei vivi e alla sicurezza dei villaggi.

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Sepolture temporanee estendono l’esilio delle famiglie nel sud del Libano. In uno stand il 6 novembre 2026, lo scrittore Mustafa Fahs riferisce una richiesta di terra per ospitare i loro morti. Evidenzia una difficoltà documentata per diversi mesi: come seppellire una persona cara quando il villaggio di famiglia rimane inaccessibile?

La richiesta di Mustafa Fahs viene da un amico sfollato, impegnato nella vita della sua comunità. Quest’uomo sta cercando un terreno pubblico per creare un cimitero per le famiglie nelle località meridionali. Fahs non specifica la sua identità o la posizione desiderata. Il suo testo non si riferisce ad una decisione amministrativa che concede il terreno.

Questa è la prova di una preoccupazione concreta. Quando il ritorno scompare, dobbiamo trovare un posto per il defunto. Tuttavia, alcune famiglie vogliono mantenere la loro sepoltura in un ambiente temporaneo fino al trasferimento al cimitero del villaggio. Il luogo del lutto dipende poi dallo stesso ostacolo dell’abitazione: l’impossibilità di ritornare.

Sepolture temporanee da Tiro a Choueifat

Da Tiro a Choueifat, le testimonianze raccolte nella primavera e nell’estate del 2026 descrivono le famiglie in attesa di un trasferimento. Nessun bilancio nazionale aggiornato fornisce informazioni sul numero di sepolture ancora provvisorie in novembre.

A Tyre, un rapporto del 9 aprile riguardava la sepoltura di Ahmad Saadeh da Kafra. Secondo i soccorritori che si erano presi cura di lui, gli scioperi hanno impedito la sua sepoltura nel suo villaggio. Sheikh Rabih Koubayssi ha spiegato che aveva compiuto i riti in assenza della sua famiglia. Stakeholders ha fornito un trasferimento quando le condizioni di sicurezza consentite.

Nella stessa relazione, Hussein Saleh ha detto di voler riportare i suoi parenti a Ramieh. Aveva perso la moglie incinta, la figlia e diversi membri della famiglia in uno sciopero a Tyre. La sepoltura in loco ha risposto all’emergenza. Il desiderio di un funerale nel villaggio è rimasto.

Dopo la sepoltura, le famiglie devono ancora organizzare un nuovo trasporto e riunire i parenti. Questi passi rimangono sospesi dall’accesso al cimitero di famiglia.

Famiglie di fronte alla stessa scelta lontano dal fronte

Il problema non riguarda solo quelli uccisi nel loro villaggio. Il 15 aprile, i fratelli Ali e Wael Sabbagh spiegarono ad un’agenzia di stampa perché avevano temporaneamente sepolto la madre e il fratello a Beirut. Entrambi erano morti in uno sciopero sul loro edificio a Tallet al-Khayat. La famiglia voleva portarli a Nabatiyah, ma considerava la via troppo pericolosa.

A Wardanieh, il sindaco Ali Bayram ha descritto un’altra risposta locale in un rapporto pubblicato il 6 aprile. Dalla guerra del 2024, il comune aveva preparato terreno fino a 200 morti. C’erano 51 sepolture temporanee. Tra quelli sepolti c’erano anche due anziani sfollati che morirono di cause naturali.

In Haret Saida, tombe in attesa di un trasferimento

In Haret Saida, Hassan Saleh, capo delle sepolture, descritto in giugno una sezione temporanea creata durante le ostilità iniziate nel 2023. Alcune famiglie non erano ancora state in grado di riportare i loro parenti indietro dopo il cessate il fuoco del novembre 2024. La ripresa della guerra nel 2026 aveva nuovamente aumentato la necessità.

In un rapporto di agenzia dell’11 giugno, ha riferito circa 120 sepolture temporanee da marzo. Egli ha dichiarato che il defunto comprendeva lavoratori di primo soccorso e persone disarmate.

Ghada Hussein, da Kfar Tibnit, visitò la tomba di suo figlio Mohammed Tufayli, un combattente Hezbollah. Ha detto che voleva riportarlo al villaggio, anche dopo una lunga attesa. Lo stesso cimitero accoglieva i civili.

Il secondo funerale, un nuovo ordeal

Questa pratica è chiamata wadi‘a, che si riferisce all’idea di un repository affidabile. Un rapporto pubblicato il 14 maggio ha descritto le aree riservate nei cimiteri e nei terreni esistenti utilizzati a questo scopo. Ha anche riferito il caso di Itaf Abu Saleh, da Kafra, che è morto sette decenni fa da cause non correlate alla guerra. La sua famiglia lo seppelliva temporaneamente a Choueifat.

Il suo genitore Youssef ha spiegato che il trasferimento futuro era un attaccamento al luogo di origine. Ricordava, tuttavia, che riaprire una tomba e organizzare una nuova sepoltura riviveva la perdita. Altri parenti intervistati in questa relazione hanno descritto un lutto sospeso in attesa di ritorno.

La richiesta di terreni di Mustafa Fahs pone questa attesa in prima linea. Per le famiglie interessate, si deve trovare un posto in un cimitero di accoglienza, pur mantenendo la speranza di una sepoltura nel villaggio.

Foto: Libnanews photo. Hits on Nabatiyah, archivio pubblicato nell’ottobre 2024. Questa illustrazione non rappresenta le sepolture temporanee o le famiglie menzionate. Tutta la fotografia conservata, assemblea Libnanews.

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