8 novembre 2026
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Sabra: Tre arresti e un tunnel scoperto

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Le forze di sicurezza interne hanno annunciato tre arresti a Sabra durante un’operazione l’8 novembre contro un deposito di moto rubate. Secondo la loro dichiarazione, uno scambio di fuoco di circa un’ora ha preceduto la scoperta di un tunnel e attacchi di armi, munizioni e narcotici. Le quantità non sono specificate. Una persona ricercata fu leggermente ferita in testa dopo una caduta mentre cercava di fuggire. I sospetti sono stati consegnati all’autorità competente per le indagini giudiziarie.

Couverture : trois arrestations annoncées à Sabra par les FSI, sur une photo d’archives du Palais de justice de Beyrouth.
Palais de justice de Beyrouth. Photographie d’archives utilisée comme illustration judiciaire. Elle ne représente ni Sabra ni l’opération du 8 novembre 2026. Couverture Libnanews. © Archives Libnanews
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A Sabra, le Forze di Sicurezza Interna (ISF) annunciarono l’arresto di tre persone dopo un’operazione l’8 novembre 2026 contro un magazzino di moto rubate. Nella loro dichiarazione rilasciata lo stesso giorno, hanno riferito uno scambio di fuoco e la scoperta di un tunnel.

Sabra: uno scambio di scatti di circa un’ora

Secondo l’ISP, le persone volevano aprire il fuoco sulla pattuglia della brigata investigativa del Monte Libano e lanciarono una granata durante la ricerca, all’ingresso del campo, sul versante del Monte Libano. Gli ufficiali risposero e gli scontri durarono circa un’ora.

Il comunicato stampa riporta una leggera ferita alla testa a una persona ricercata causata da una caduta durante il suo tentativo di fuga.

Seizures senza un bilancio quantificato

Gli ISP riferiscono che hanno sequestrato motocicli rubati, narcotici, armi e munizioni, comprese le granate, senza specificare le loro quantità. Presentano il tunnel scoperto come passaggio per lo scambio di beni rubati tra gruppi.

I fatti riportati dagli ISP riguardano i sospetti di furto e di reati correlati alla droga. La dichiarazione non precisa il ruolo attribuito a ciascuno dei sospetti. Nessuna condanna è annunciata.

I tre sospetti e le convulsioni sono stati consegnati al servizio competente per l’indagine giudiziaria, gli ISP specificano.

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