Sabra: Tre arresti e un tunnel scoperto

A Sabra, le Forze di Sicurezza Interna (ISF) annunciarono l’arresto di tre persone dopo un’operazione l’8 novembre 2026 contro un magazzino di moto rubate. Nella loro dichiarazione rilasciata lo stesso giorno, hanno riferito uno scambio di fuoco e la scoperta di un tunnel.
Sabra: uno scambio di scatti di circa un’ora
Secondo l’ISP, le persone volevano aprire il fuoco sulla pattuglia della brigata investigativa del Monte Libano e lanciarono una granata durante la ricerca, all’ingresso del campo, sul versante del Monte Libano. Gli ufficiali risposero e gli scontri durarono circa un’ora.
Il comunicato stampa riporta una leggera ferita alla testa a una persona ricercata causata da una caduta durante il suo tentativo di fuga.
Seizures senza un bilancio quantificato
Gli ISP riferiscono che hanno sequestrato motocicli rubati, narcotici, armi e munizioni, comprese le granate, senza specificare le loro quantità. Presentano il tunnel scoperto come passaggio per lo scambio di beni rubati tra gruppi.
I fatti riportati dagli ISP riguardano i sospetti di furto e di reati correlati alla droga. La dichiarazione non precisa il ruolo attribuito a ciascuno dei sospetti. Nessuna condanna è annunciata.
I tre sospetti e le convulsioni sono stati consegnati al servizio competente per l’indagine giudiziaria, gli ISP specificano.
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