Sabra: Tre arresti e un tunnel scoperto

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Le forze di sicurezza interne hanno annunciato tre arresti a Sabra durante un’operazione l’8 novembre contro un deposito di moto rubate. Secondo la loro dichiarazione, uno scambio di fuoco di circa un’ora ha preceduto la scoperta di un tunnel e attacchi di armi, munizioni e narcotici. Le quantità non sono specificate. Una persona ricercata fu leggermente ferita in testa dopo una caduta mentre cercava di fuggire. I sospetti sono stati consegnati all’autorità competente per le indagini giudiziarie.