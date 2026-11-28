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Presentato il 27 novembre a Beirut, un rapporto di indagine biennale identifica le perdite documentali nel sud del Libano. Una nuova rete deve riunire i professionisti degli archivi.

Le biblioteche Bint Jbeil e Taybé sono tra quelle annunciate dal Ministro della Cultura, Ghassan Salamé, venerdì presso la Biblioteca Nazionale nel distretto di Sanayeh. Il ministro ha detto che era coinvolto nella creazione di entrambe le istituzioni. A Taybé, l’inaugurazione era ancora in arrivo quando i combattimenti ripresero a marzo, ha ricordato.

Fondi pubblici e collezioni private

Il rapporto, intitolato « Nakba documentari », esamina gli effetti delle operazioni militari israeliane sulle biblioteche e gli archivi di Jabal Amel nel sud del Libano. L’Associazione delle biblioteche libanesi e l’Archivio e il Laboratorio dei media digitali hanno presentato con l’Associazione Biladi, che ha fornito documentazione sugli edifici storici del Sud.

L’indagine è stata condotta nel corso di due anni con ricercatori, bibliotecari e archivisti. Si occupa delle collezioni distrutte, ma anche di quelle che sono sopravvissute e rimangono da conservare. Il caso di Assad Ghandour, fotografato da Ali Mazraani nelle rovine della sua casa e biblioteca a Nabatiyah al-Fawqa, illustra la componente del fondo privato, distinta da quella delle istituzioni di lettura. Il ministro ha sottolineato che la conservazione di tali fondi era una zona in cui lo stato era difficile intervenire.

Una rete di archiviazione lanciata a Beirut

L’incontro ha segnato anche il lancio del Collettivo Arabo Archivi in Libano, iniziativa dell’Associazione delle Biblioteche libanesi. Deve riunire professionisti che mantengono archivi e gestiscono documenti per condividere i loro metodi e lavorare insieme per proteggere le collezioni. Il materiale reso pubblico al momento della presentazione non specifica il bilancio del collettivo o il calendario per qualsiasi lavoro sui siti danneggiati.

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