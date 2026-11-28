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Sette studenti sono stati uccisi e oltre 90 feriti il sabato vicino ad un college ad Asadabad, Afghanistan orientale, secondo le autorità. E’ in corso un’indagine.

L’esplosione avvenne il 28 novembre nella zona di Andar Ser, alla periferia di Asadabad, capitale della provincia di Kunar. Secondo il portavoce della polizia provinciale, Farid Dehqan, ha avuto luogo intorno alle 10 ora locale.

Un bilancio ancora provvisorio

Sami ul Haq Bayan, direttore provinciale dell’informazione e della cultura, ha confermato la morte di sette studenti e ha riferito più di 90 feriti. Il portavoce del Ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, ha riferito 99 feriti. I primi bilanci provinciali e i bilanci dipartimentali non danno tutti gli stessi dati.

L’origine dell’esplosione rimane da stabilire

Secondo il direttore provinciale, i primi elementi dell’indagine collocano il punto di partenza dell’esplosione in un edificio adiacente al collegio. Le autorità non hanno pubblicamente stabilito la sua causa o annunciato conclusioni su possibili responsabilità.

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