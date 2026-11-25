Riunione per la prima volta mercoledì, la Commissione delle Chiese cattoliche per il Sud vuole identificare le esigenze degli abitanti e facilitare la consegna degli aiuti. Richiede un accesso sicuro e sostenibile tra i villaggi di confine e il resto del paese.
La commissione affidata dal Consiglio dei Patriarchi e Vescovi Cattolici del Libano per monitorare la situazione dei villaggi di confine ha tenuto il suo primo incontro mercoledì 25 novembre a Zouk Mosbeh, sotto la presidenza del Vescovo Elias Nassar. Secondo il comunicato della Commissione trasmesso dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione, i partecipanti hanno chiesto di lavorare con le autorità per garantire un accesso sicuro e sostenibile ai residenti, alle consegne di beni essenziali e alle squadre umanitarie.
Identificazione delle esigenze prima di destinare aiuti
La Commissione desidera stabilire una dichiarazione dei bisogni di coloro che rimangono nei villaggi e nelle famiglie sfollate. Diocesi, congregazioni e Caritas Libano vogliono coordinare i loro interventi per evitare che diverse organizzazioni rispondano alla stessa emergenza mentre altre necessità rimangono senza risposta. La salute, l’istruzione e l’assistenza sociale sono tra i settori menzionati. Il comunicato non annuncia alcun budget o calendario per l’attuazione.
Gli Arcivescovi di Tiro Charbel Abdallah, per la Chiesa maronita, e Georges Iskandar, per la Chiesa greco-cattolica di Melkite, hanno partecipato all’incontro, come ha fatto il presidente della Caritas Libano, Padre Samir Ghawi. La Commissione intende inoltre collaborare con istituzioni pubbliche libanesi, organizzazioni internazionali e Santa Sede.
Accesso richiesto, non un passaggio aperto
I vescovi collegano l’accesso al sollievo a due esigenze distinte: permettere a coloro che vivono ancora nei villaggi di muoversi e accedere ai servizi, e fornire le condizioni necessarie per il ritorno degli sfollati. La Commissione non specifica il percorso del passaggio richiesto o il modo in cui è assicurato. Il suo appello viene dopo la decisione del Consiglio, annunciata alla fine della sua sessione il 13 novembre, di coordinare le iniziative delle Chiese nelle località di confine.
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