L’indice dei prezzi seguito dalla Federal Reserve è cresciuto del 3,8% nel mese di ottobre. Il PIL del terzo trimestre è rivisto al 4,3% ad un tasso annuo, ma il consumo reale non è lo stesso in ottobre.
L’inflazione degli Stati Uniti ha accelerato in ottobre secondo l’indice dei prezzi delle spese dei consumatori (CPI). Si tratta del 3,8% anno su anno, dopo il 3,7% in settembre, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di analisi economica (BEA) di mercoledì 25 novembre. Senza cibo ed energia, l’aumento annuale dal 3,1% al 3,3%. Nel corso di un mese, entrambi gli indici sono aumentati dello 0,3%.
Le famiglie spendono di più, senza acquistare di più
La spesa dei consumatori è aumentata dello 0,3 per cento in dollari attuali in ottobre. Una volta che l’aumento di prezzo è ridotto, tuttavia, cadono di meno dello 0,1%. Il reddito disponibile delle famiglie, dopo le imposte, aumenta dello 0,8% in valore. La cifra di spesa del dollaro dà quindi un quadro di consumo più favorevole di quello degli acquisti misurati in volume.
La Federal Reserve fissa il suo obiettivo del 2% dall’indice generale del PES. Questo indice non è l’indice dei prezzi al consumo (CPI), pubblicato da un altro organismo. Essi differiscono in particolare nelle spese coperte e nel peso dato a ciascuna categoria. La cifra annuale del 3,8% copre quindi il PIC; non completa il tasso di 12 mesi mancante nella pubblicazione della CPI per ottobre.
Investimenti e consumi
In una pubblicazione separata, la BEA rappresenta la crescita reale del terzo trimestre al 4,3% in termini annuali, rispetto al 3,4% nella sua stima iniziale e al 2,2% nel secondo trimestre. Nei tre mesi da luglio a settembre, l’aumento è stato dell’1,1% rispetto al trimestre precedente. Il tasso annuo progettò questo tasso su quattro quarti; non misura i progressi rispetto all’estate 2025.
La revisione è principalmente dovuta ad una stima più elevata degli investimenti e dei consumi. Le spese governative hanno anche sostenuto l’attività nel trimestre, mentre il calo delle esportazioni e l’aumento delle importazioni hanno interessato il calcolo del PIL. Questi dati si fermano a settembre: il calo degli acquisti di volume in ottobre fornisce una prima panoramica dei consumi nel trimestre successivo. La prossima stima del PIL e l’indagine del Pcc di novembre sono previste il 23 dicembre.
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