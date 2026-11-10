Sud Libano: colpo di Qantara, sparato dall’alba

Un attacco aereo israeliano ha preso di mira Qantara a 0600 ore martedì 10 novembre. L’artiglieria colpisce anche Mansouri e Majdal Zoun all’alba, mentre gli scatti sono stati segnalati a Chaqra e droni su Tyre. Questi eventi seguono i bombardamenti riportati lunedì scorso nelle zone di Khiam, Wadi Hujeir e Wadi Zebqine. Nessuna valutazione umana è specificata nelle spedizioni consultate. Il ritorno degli abitanti e le capacità dell’esercito rimangono al centro delle posizioni politiche.

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Uno sciopero israeliano ha preso di mira Qantara alle 0600 ore di martedì 10 novembre 2026, mentre l’artiglieria ha colpito Mansuri e Majdal Zun all’alba. L’agenzia di stampa ufficiale libanese riferisce anche la sparatoria a Shaqra e i droni sulla zona di Tyre. Questi eventi prolungano una notte di bombardamenti nel sud del Libano, nel contesto di dibattiti sui mezzi dell’esercito e sulla protezione degli abitanti.

Qantara ha colpito martedì mattina

Il corrispondente dell’agenzia a Marjayoun ha posto lo sciopero aereo su Qantara a 0600 Beirut. La spedizione è stata emessa alle 9.01. Questa distinzione rende possibile datare l’attacco: è un fatto di martedì mattina, distinta dalle incursioni riportate nella località di lunedì.

Il rapporto non descrive il punto di impatto preciso o la natura dell’obiettivo. Non dà un equilibrio umano o materiale. Un canale televisivo libanese ha anche riferito uno sciopero mattutino su Qantara, nei rapporti presi dalla stampa locale. Queste dichiarazioni non permettono di stabilire un numero aggiuntivo di raid.

In un altro bollettino, pubblicato a 0710 ore, il corrispondente in Tyre ha riferito fuoco di artiglieria a Mansuri e Majdal Zun all’alba. Ha anche riferito che le armi pesanti israeliane sono state sparate alla periferia di Shaqra la mattina. Non specifica il tempo del fuoco o le posizioni esatte interessate.

La stessa spedizione riportava la continuazione dei superflight dei droni nell’area del Tiro. Non descrive uno sciopero relativo a questi aerei. I rapporti così distinguono un attacco aereo a Qantara, fuoco di artiglieria e fuoco di armi pesanti in altre aree.

Bombe segnalate prima di mezzanotte

Questi eventi seguono diversi episodi riportati lunedì 9 novembre alla fine della serata. Una spedizione in onda alle 2325 ore di Beirut ha riferito il fuoco di artiglieria israeliana a Wadi Hujeir. Si riferisce anche su colpi di raking a Khiam.

A 2351 ore, l’Agenzia ha segnalato bombardamenti di artiglieria a Wadi Zebqin e combatte gli aerei nel cielo meridionale. Queste ore corrispondono alla pubblicazione dei bollettini. I testi non danno il tempo esatto degli impatti o la loro durata.

La sequenza dei rapporti descrive così gli attacchi in diversi settori, dalla tarda sera alla mattinata. Non si può dire che le riprese sarebbero state continue su ogni località. Né documenta, in questi episodi specifici, uno scambio di fuoco con un’altra forza.

Il giorno prima, nuovi scioperi erano già stati segnalati a Kfar Tebnit e Markaba presto la sera. Un attacco di droni ha preso di mira Jarmaq nel pomeriggio. Questi eventi del 9 novembre costituiscono il contesto immediato della sequenza notturna; Non vengono aggiunti al bilancio degli attacchi di martedì.

Il ritorno degli abitanti rimane un problema centrale

Gli sviluppi militari si sono verificati dopo le richieste di lunedì di Joseph Aoun a Baabda. Ricevendo una delegazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il Presidente ha chiesto la cessazione degli attacchi israeliani. Ha sottolineato la protezione dei civili, le loro esigenze fondamentali e le condizioni per un ritorno sicuro ai villaggi.

L’incontro si è concentrato anche sull’accesso agli aiuti e sulle possibili conseguenze umanitarie di un graduale ritiro dall’UNIFIL. Queste preoccupazioni riguardano le persone nelle zone di confine. Il record non annuncia un nuovo accordo per garantire la loro sicurezza o un meccanismo internazionale già adottato per sostituire la forza.

Martedì mattina, il ministro della Difesa Michel Ménassa, da parte sua, ha risposto alle critiche contro il comando dell’esercito. Ribadisce il rispetto delle decisioni politiche dell’esecutivo. Tuttavia, chiede che la loro attuazione tenga conto delle capacità militari e dei rischi per la pace civile. Il suo comunicato non contiene istruzioni di distribuzione relative agli attacchi segnalati nel Sud.

A questo punto, i dispacci consultati non forniscono un rapporto umano per la notte e gli eventi dell’alba. La sezione pubblica del Ministero della Salute dedicata agli attacchi israeliani non contiene una dichiarazione del 10 novembre. Questo non permette di concludere che non ci sono vittime. Resta da determinare l’entità del danno e la natura dei siti interessati.

Foto di illustrazione rilasciata dalla NNA il 9 novembre con una spedizione su Kfar Tebnit. Data di ripresa non specificata. Non rappresenta lo sciopero di Qantara del 10 novembre. © NNA.

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