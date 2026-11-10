Baalbek: sei arresti per il traffico di armi e droghe

L’esercito libanese annunciò sei arresti nella regione di Baalbek in una dichiarazione rilasciata lunedì 9 novembre 2026. Gli arrestati sono sospettati di traffico di droga, sparatoria e possesso di armi. I militari presero anche armi, munizioni, proiettili di razzi e attrezzature per la fabbricazione di narcotici, secondo l’istituzione militare.
Le ricerche mirate case di persone ricercate a Yaat, Deir al-Ahmar e Tall al-Abyad nel Bekaa. Il bilancio comprende quattro libanesi e due siriani. Il comando non specifica la distribuzione degli arresti tra le tre sedi o la data di ogni intervento.
Baalbek: armi e droghe nel centro di ricerca
L’esercito descrive una grande quantità di armi e munizioni, così come proiettili razzi. Cita anche attrezzature militari imballate all’interno di automobili. Il comunicato stampa non fornisce un inventario crittografato o informazioni precise sulla loro origine o destinazione.
I soldati hanno anche scoperto attrezzature e materie prime per la fabbricazione di narcotici. Il testo non nomina le sostanze interessate e non dà alcun peso. Quindi non qualifica questo attacco come una scorta di prigionieri, cocaina o hashish.
Investigazione sotto controllo giurisdizionale
Gli articoli sequestrati sono stati consegnati alle autorità competenti e le indagini con le persone arrestate hanno cominciato sotto la supervisione della magistratura. Le accuse sono quelle riportate dall’esercito; Nessuna convinzione è annunciata in questo comunicato stampa.
Questa operazione è separata dal record di 28 arresti rilasciati l’8 novembre. Ciò includeva interventi a Bekaa, Nord e Monte Libano, per diversi motivi. L’annuncio del 9 novembre riguarda specificamente le ricerche nelle tre località di Baalbek e le convulsioni che li accompagnano.
Foto illustrazione: militare libanese, fotografia custodita nella libreria fotografica Libnanews dal dicembre 2024. Non rappresenta le operazioni annunciate il 9 novembre 2026. La data esatta delle riprese non è fornita. Composizione editoriale con assistenza IA.
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