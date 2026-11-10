Prezzo di riferimento del gas: +5,8% a dicembre

Il prezzo di riferimento del gas aumenterà del 5,8% TTC il 1o dicembre 2026 in Francia. Il CRE stima il costo medio extra di 16 euro il mese di dicembre per i clienti con offerte indicizzate. I contratti a prezzo fisso sono esenti da questo cambiamento di offerta. Il riferimento è di 206,26 EUR per MWh, ma non è un singolo kilowatt ora tasso. I consumatori devono controllare il loro contratto, abbonamento e uso del gas prima di confrontare le offerte.

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Il prezzo di riferimento del gas aumenterà del 5,8% TTC in Francia il 1o dicembre 2026. La Commissione per la regolamentazione dell’energia (ERC) ha annunciato lunedì 9 novembre. Questo benchmark mensile raggiungerà €206,26 per megawatt ora, rispetto a €194,90 a novembre. L’aumento si riferisce alle offerte che seguono questo indicatore. I contratti a prezzo fisso non sono soggetti a questo cambiamento di offerta.

Aumento medio di 16 euro a dicembre

Il CRE è calcolato come effetto medio di EUR 16 incluso IVA sulla fattura di dicembre dei clienti alle offerte indicizzate. Questo importo non è né una somma forfettaria né un soffitto. L’effetto reale dipende dal consumo, dall’uso di termini di gas e contract.

Il regolatore stima anche l’aumento della fattura annuale media dal 2026 all’11,8% rispetto al 2025. Questo rappresenta un ulteriore EUR 143 TTC. Questo calcolo annuale non deve essere confuso con l’unico costo aggiuntivo di dicembre.

Circa sei milioni di famiglie hanno un’offerta indicizzata a questo riferimento. Le offerte fisse rappresentano circa il 40% dei contratti residenziali entro la fine del 2025. La Francia aveva 10,23 milioni di famiglie di gas naturale il 30 giugno 2026.

Prezzo di riferimento del gas: distinguere tra abbonamento e consumo

La quantità di €206.26 per MWh è una media che comprende modelli di consumo. Non corrisponde ad un prezzo singolo per chilowattora applicabile a tutte le famiglie. La griglia di dicembre distingue in particolare il riscaldamento di cottura e acqua calda.

Uso, area GRDF Abbonamento annuo Prezzo medio di kWh TTC Cucina e acqua calda 152,46 € 0,20155 € Riscaldamento 360,79 € 0.16896 €

Questi valori sono indicativi. La rete copre la rete GRDF, che rappresenta circa il 95% dei clienti residenziali. Esistono riferimenti separati per le società di distribuzione locali. La localizzazione causa anche costi di trasporto e stoccaggio per variare.

Un camino riscaldato a gas che consuma tra 4 e 6 MWh all’anno può cadere in categorie diverse a seconda del fornitore. Il CRE invita questi clienti a confrontare le offerte in base al loro consumo annuale.

Le quotazioni di ottobre si riflettono in offset

Solo il componente di fornitura cambia a partire dal 1 dicembre. Il calcolo si basa su un riferimento mensile dell’80% e un riferimento trimestrale del 20%. Per dicembre, i periodi di quotazione selezionati sono rispettivamente ottobre e agosto 2026.

Il recente calo di un prezzo di mercato non è quindi immediatamente passato al prezzo di riferimento. Questo si basa su una formula e le medie precedentemente osservate, non sull’ultima sessione di punteggio.

Emmanuelle Wargon, presidente del CRE, collega questa pressione alle tensioni sul mercato internazionale e al declino dell’offerta dalla crisi di Ormuz. La Francia importa il 95% del suo gas. Per quanto riguarda l’inverno, la Commissione ritiene che la questione principale riguarda i prezzi e non prevede un problema di approvvigionamento, senza escludere alcun rischio.

Il contratto rimane il documento da controllare

Il prezzo di riferimento non è una tariffa regolamentata a cui i consumatori possono iscriversi. Le tariffe dei gas regolamentati sono scomparse nel luglio 2023. I fornitori determinano le loro offerte e condizioni di evoluzione.

Il Mediatore nazionale dell’energia raccomanda di confrontare il prezzo di kWh e l’abbonamento, incluse tutte le tasse. Il pagamento mensile proposto non è sufficiente: si basa su una stima che può portare alla regolarizzazione.

Per un’offerta fissa, i componenti effettivamente bloccati e la durata prevista deve essere controllata. Condizioni di servizio, costi accessori e regole di devoluzione contano anche. Gli individui possono cambiare fornitore senza alcun costo. Il comparatore pubblico del Mediatore ci permette di esaminare le offerte in base alla loro situazione, non solo l’aumento percentuale annunciato per dicembre.

Archivio illustrazione: fiamme di una stufa, fotografata l’11 giugno 2007. Foto: Marina Burity / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. intera fotografia conservata; Libnanews abbigliamento tipografico distribuito sotto la stessa licenza.

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