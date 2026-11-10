Rubio parla di una missione civile in Libano

Marco Rubio sta pianificando una missione civile per verificare gli impegni di sicurezza dopo UNIFIL. Ha discusso questa opzione con Emmanuel Macron a Parigi. L’accordo richiederebbe l’accordo tra Libano e Israele. Nessun mandato, l’effettivo o il programma di distribuzione è annunciato. La fine delle operazioni delle Nazioni Unite rimane il 31 dicembre. Il ritiro dei pacificatori deve quindi essere organizzato entro un anno. Washington sta cercando una presenza credibile per monitorare gli obblighi di entrambe le parti, senza presentare questo percorso come decisione già adottata.

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Marco Rubio ha ricordato, lunedì 9 novembre, a Parigi, una possibile missione civile in Libano per verificare l’attuazione degli impegni di sicurezza dopo l’UNIFIL. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha riferito di aver discusso questa pista con Emmanuel Macron. Il suo obiettivo sarebbe quello di far ritenere credibile agli osservatori delle parti. Il formato rimane da definire e richiederebbe un accordo tra Libano e Israele.

La dichiarazione si è svolta ai margini della riunione dei ministri degli esteri del G7 a Parigi del 9 e 10 novembre. Esso specifica un’opzione americana post-FINUL, senza annunciare la creazione di una nuova forza o un accordo finale sul suo mandato.

Una missione civile in Libano per verificare gli impegni

Rubio ha posto la verifica delle zone pilota al centro del suo discorso. Nel dispositivo descritto, le forze israeliane devono lasciare queste aree e l’esercito libanese deve schierarsi lì. Washington vuole assicurarsi che Hezbollah non li reinvestisca per effettuare attacchi.

Il funzionario americano ha anche insistito per monitorare gli impegni di entrambe le parti. Il meccanismo dovrebbe stabilire chi soddisfa i suoi obblighi, con una presenza sul campo accettata come affidabile. Questa funzione non deve necessariamente essere una funzione militare, ha detto.

Le sue dichiarazioni hanno quindi definito un obiettivo di monitoraggio. Essi non costituiscono una constatazione che i prelievi israeliani, le distribuzioni libanesi o la sicurezza delle aree interessate sono già stati completati.

Parigi consultata, Beirut e Israele devono ancora accettare

Il Segretario di Stato ha indicato che diverse idee erano state discusse con il Presidente francese. Rifiutò di dettagliare pubblicamente le modalità, citando la sensibilità delle discussioni. Egli credeva che la Francia potesse contribuire a stabilire un meccanismo credibile.

Questa presentazione rimane di Rubio. Non permette a Emmanuel Macron di approvare l’intero schema americano. Non è stato presentato alcun accordo franco-americano dettagliato in queste osservazioni.

Rubio ha, soprattutto, imposto una condizione politica: il meccanismo dovrebbe ottenere il consenso libanese e israeliano. Questo requisito riguarda il funzionamento stesso della presenza futura. Lascia aperta la sua appartenenza, le sue responsabilità e le condizioni in cui i suoi membri potrebbero lavorare.

Il funzionario degli Stati Uniti non ha annunciato alcun personale, il finanziamento o il programma di distribuzione. Non ha specificato quale istituzione avrebbe portato la missione. La civiltà rimane una possibilità, non una scelta precisa.

Fine del mandato e del ritiro rimangono due passi

UNIFIL ha un programma separato fissato dal Consiglio di Sicurezza. La risoluzione 2790 del 2025 ha prorogato il mandato per un periodo finale, fino al 31 dicembre 2026. Esso prevede la cessazione delle sue operazioni a tale data, seguita da una riduzione e ritiro ordinati entro un anno.

Non tutti i pacificatori devono quindi lasciare il Libano la sera del 31 dicembre. Durante la fase di prelievo, la risoluzione mantiene alcune funzioni limitate. Essi includono la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e, all’interno delle capacità disponibili, un contributo alla protezione dei civili e alla consegna dell’assistenza umanitaria.

L’opzione menzionata a Parigi riguarda la verifica degli impegni a terra. Non estende il mandato corrente o trasferisce automaticamente tutte le funzioni di UNIFIL. Le discussioni devono ancora determinare i compiti affidati a questa possibile presenza e le garanzie necessarie per il loro esercizio.

Rubio ha chiarito che i dettagli erano ancora in fase di sviluppo. L’accordo delle autorità libanesi e israeliane e la definizione pubblica del mandato restano i prossimi passi da compiere.

Archivio foto: Ritratto ufficiale di Marco Rubio, 8 gennaio 2018. Senato degli Stati Uniti, dominio pubblico. Fotografia integrale conservata, rivestimento Libnanews.Linea di credito.

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