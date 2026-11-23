Le radure del 22 novembre nel distretto di Nabatiyah misero in primo piano il ritorno degli abitanti. Una marcia a Nabatiyah al-Fauqa o un raduno degli abitanti di Zawtar al-Sharkiyah nel villaggio vicino non vale la pena riaprire. Le autorità di accesso, i comuni e i servizi pubblici e gli investigatori IOM non rispondono alla stessa domanda. Un punto per distinguere una visita, un servizio restaurato e un ritorno sostenibile.

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Una visita al suo villaggio non è un ritorno sostenibile. Le manifestazioni di indipendenza, il 22 novembre nel distretto di Nabatiyah, hanno ricordato la richiesta dei residenti di trovare le loro case. Nessuna comunicazione ufficiale consultata in questa occasione ha annunciato una riapertura generale. Per capire cosa è realmente cambiato, è necessario distinguere tra l’accesso, lo stato dei servizi e il ritorno delle famiglie come misurato dall’Organizzazione Internazionale per la migrazione.

Torna a South Lebanon: tre informazioni da non confondere

I residenti di Nabatiyah al-Fauqa hanno marciato alla loro località la domenica. Quelli di Zawtar al-Sharkiyah hanno chiesto il loro ritorno ad un raduno nel villaggio vicino di Zawtar al-Gharbiyeh. Questi due eventi documentano una mobilitazione. Il primo non dimostra che l’alloggio è abitabile; Il secondo non significa che le autorità abbiano riaperto Zawtar al-Sharkiyah.

Entrambi gli Zawtar non sono intercambiabili. Dopo l’accordo quadro annunciato a giugno, Zawtar el-Gharbiyé è stato selezionato come area pilota. Nella sua relazione del 12 novembre, il segretario generale delle Nazioni Unite ha riferito che l’esercito libanese aveva riferito che era stato prima restituito nella zona a settembre, ma anche che si era spostato di nuovo da aree precedentemente considerate sicure. La misura copre una data specifica e un villaggio. Non fornisce informazioni sull’accesso a Zawtar al-Sharkiyah due mesi dopo.

Quali autorità e servizi locali possono confermare

Un comunicato datato dalle autorità competenti può specificare se l’accesso è aperto e in quali condizioni. Gli ordini dell’esercito non sono una condizione di alloggio. Il comune o il servizio interessato può, da parte sua, confermare la ripresa di un servizio o condizione di un edificio pubblico, senza questo significato che l’intero comune è accessibile o che tutte le abitazioni sono sicure. L’esatto nome del luogo, la data e quello che l’avviso dice in realtà deve essere controllato.

I comunicati stampa più vecchi aiutano a capire chi pubblica queste istruzioni, non per determinare la loro validità oggi. Nel mese di aprile, il comando dell’esercito aveva chiesto agli abitanti di rinviare il loro ritorno ai villaggi del sud a causa di violazioni del cessate il fuoco. Questa direttiva è datata: non permette che la situazione comune sia stabilita dal comune in novembre. Una presenza una tantum, cerimonia o pubblicazione tardiva non sostituisce un avviso recente.

I dati di mobilità non danno una luce verde

L’Organizzazione Internazionale per la Migrazione ha registrato 304.520 persone ancora sfollate internamente al 28 ottobre. C’erano 964.689 persone che tornavano alle loro comunità, un aumento del 10 per cento dalla fine di settembre. Queste cifre nazionali sono diverse settimane prima delle riunioni di indipendenza. Non misurano il numero di ritorni a Nabatiyah al-Faukah il 22 novembre o la possibilità di stabilirsi in Zawtar al-Sharkiyah.

IOM prepara questa fotografia con informazioni raccolte da interlocutori locali, tra cui funzionari municipali, mukhtars e rappresentanti di quartiere. Il suo censimento non certifica ogni abitazione. L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sul Sud includeva la distruzione, la presenza di ordigni inesplorati, le barriere all’accesso ai servizi e la perdita di reddito tra gli ostacoli al ritorno. Un movimento demografico e il ripristino delle condizioni di vita non sono misurati allo stesso modo.

La domanda che rimane aperta dopo il 22 novembre non è se le persone vogliono tornare. Hanno detto. È da sapere, per ogni comune, se un parere recente specifica le condizioni di accesso e se i servizi necessari per vivere lì hanno ripreso.

Archivi: Khiam visto da Marjayoun. Questa immagine non rappresenta Nabatiyah al-Faukah o le radure del 22 novembre. François El Bacha / Libnanews.

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