A Parigi II, il Libano ha ricevuto 4,4 miliardi di dollari di impegni. Il follow-up del Ministero delle Finanze distingue tra promesse, pagamenti ricevuti per gestire il debito e le operazioni con le banche libanesi.

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Il 23 novembre 2002, a Parigi, il governo di Rafic Hariri ha ottenuto impegni per rifinanziare parte del debito pubblico libanese. I 4,4 miliardi di dollari annunciati riguardano due usi diversi: la gestione del debito e i progetti di sviluppo di finanziamento. Il rapporto pubblicato sei mesi dopo dal Ministero delle Finanze libanese consente di tracciare alcuni di questi soldi, dalla promessa al pagamento delle scadenze.

A Parigi, il Libano richiede tempo per ripagare

Jacques Chirac accoglie il Primo Ministro e le delegazioni libanesi riunite a Parigi. Alla conferenza stampa, il presidente francese ha spiegato che il Libano aveva finanziato gran parte della sua ricostruzione attraverso costosi prestiti a breve termine. Rafic Hariri presenta il supporto internazionale come supporto per il suo programma di recupero. I due governi poi parlano di rendere il debito meno costoso da servire, non cancellando.

Secondo il Ministero delle Finanze libanese, il debito pubblico ha raggiunto circa $32 miliardi nel novembre 2002, o quasi il 185 per cento del prodotto interno lordo secondo la sua stima al momento. Il problema era anche quello della tempistica: ad ogni maturità, il Tesoro doveva trovare qualcosa da pagare per il capitale o l’interesse, anche se dovette prendere nuovamente in prestito. Il prestito a più lungo termine ha permesso la diffusione di questi rimborsi; il prestito ad un tasso più basso è stato quello di ridurre il costo di nuovi titoli.

Il 4,4 miliardi di dollari annunciato non è un unico pagamento

Il Dipartimento riconosce 3,1 miliardi di dollari negli impegni di riduzione e gestione del debito e 1,3 miliardi di dollari impegnati da istituzioni e fondi multilaterali per i progetti di sviluppo. Il denaro del progetto non era una busta disponibile al Tesoro per pagare i suoi creditori indifferentemente. Il totale annunciato a Parigi ha aggiunto promesse, non importi già nel conto statale.

Il primo esempio appare negli scritti del dipartimento. Il 27 dicembre 2002, il Libano ha emesso 950 milioni di dollari di titoli di 15 anni, pagati al 5 per cento all’anno. Malesia, Oman, Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti abbonano. Lo Stato riceve fondi ma stipula un nuovo debito. L’operazione cambia quindi il costo e la data di rimborso degli importi presi in prestito; Non trasforma i titoli in regali.

Ciò che il ministero trova sei mesi dopo

Nel suo rapporto del giugno 2003, il Ministero ha registrato circa $2,46 miliardi ricevuti da paesi e istituzioni partecipanti, che rappresentano quasi l’80% degli impegni di gestione del debito. La sua tabella di utilizzo mostra circa 2.13 miliardi di euro spesi per il pagamento del capitale e degli interessi, compresi i bollettini di tesoreria nei libri e i titoli di valuta estera. Questa ripartizione non misura il finanziamento dei progetti di sviluppo.

Le autorità libanesi si occupano separatamente delle operazioni con la Banca del Libano e le banche commerciali. In un caso, uno è quello di scambiare titoli già detenuti dalla banca centrale. Nell’altro, le banche si abbonano a titoli senza interessi biennali, fornendo liquidità o titoli secondo il regime. Queste transazioni nazionali non sono pagamenti da parte di partner stranieri.

Un anno dopo Parigi II, il FMI si ripercuote sulle altre componenti del programma, tra cui il miglioramento delle finanze pubbliche e la riforma delle imprese pubbliche disavanzo come l’elettricità in Libano. Il follow-up permette di distinguere l’effetto misurabile dell’appuntamento di Parigi, che ha cambiato la tempistica e il costo di parte del debito, dalle riforme sulle quali dipendeva la capacità dello Stato di evitare di rifornire la stessa pressione finanziaria.

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