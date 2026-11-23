A Parigi, Bercy elenca 273 progetti che rappresentano 42,5 miliardi di euro per Choose France. Di questo totale, 81 progetti sono nuovi e pesano 14,9 miliardi. Il dossier distingue gli annunci degli investimenti già presentati e specifica che il progetto di 9.5 miliardi di aeroporti di Parigi rimane soggetto all’approvazione del Consiglio.

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Il governo conta 42,5 miliardi di euro in progetti al vertice Scelta Francia dedicato alle aziende francesi, lunedì 23 novembre a Parigi. Dei 273 progetti presentati, solo 81 sono inediti. Esse rappresentano 14,9 miliardi di euro. L’importo totale non corrisponde quindi a nuovi annunci o spese del giorno di vertice.

Scegli la Francia: i 42,5 miliardi

Il dossier pubblicato dal Ministero dell’Economia distingue 192 progetti già annunciati dall’81 annunciato al vertice. Insieme, ci sono investimenti decisi o realizzati nel 2026: costruzione o estensione di siti, ricerca e sviluppo, acquisti da subappaltatori in Francia e raccolta fondi. Il Ministero elenca 253 aziende che sono responsabili per i 273 progetti: una società può trasportare diversi.

Questa distinzione vale anche per il confronto con il 2025. La prima edizione francese aveva presentato 151 annunci per 30,4 miliardi di euro, tra cui circa 30 nuovi progetti per circa 10 miliardi secondo Bercy. L’aumento degli importi presentati da un’edizione all’altra non misura lo sviluppo degli investimenti di tutte le imprese francesi. Esso confronta due selezioni e non i costi effettivi sostenuti da tutte le aziende.

Il progetto ADP rimane soggetto ai suoi consigli

Il gruppo Aéroports de Paris misura il divario tra un progetto identificato e una spesa acquisita. Bercy presenta un progetto di 9,5 miliardi di euro per trasformare gli aeroporti di Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly. Questo include alloggio, servizi passeggeri e transizione ambientale. Il file indica che l’investimento rimane soggetto all’approvazione del consiglio di amministrazione del gruppo. Non permette di essere classificato tra gli 81 nuovi progetti.

La classifica per numero di progetti pone energia, transizione e ambiente in cima, con 67 progetti in vista del digitale (40) e agroalimentare (37). Questa ripartizione riguarda tutti i progetti identificati, non solo i nuovi annunci. Non classifica settori per importo investito.

Un’edizione dedicata alle aziende francesi

Questo evento si distingue dall’edizione internazionale di Choose France, tenutasi a Versailles nel mese di giugno. Il programma di lunedì prevede una riunione plenaria alle ore 2. A Parigi il Cité internationale universitaire, con il Ministro dell’Economia Roland Lescure e il Ministro responsabile dell’Industria Sébastien Martin. Il kit stampa dà il programma e i progetti selezionati; non costituisce un record del vertice o un calendario di pagamento.

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