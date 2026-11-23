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Il 12 novembre 2026 il Parlamento riferì al governo il piano di annullare tre prestiti legati alla strada costiera meridionale, l’approvvigionamento idrico di Bisri alla scuola sanitaria di Greater Beirut e Fanar. Gli eurodeputati non hanno quindi votato per la loro cancellazione. Né la loro decisione costituisce un rilancio dei progetti: pone la questione del futuro di questi finanziamenti al governo.

Tre progetti in un testo

Il disegno di legge è stato trasmesso dal Decreto n. 3323 del 30 giugno 2026. Il suo titolo comprende tre diverse operazioni: un’infrastruttura stradale nel sud, un progetto di approvvigionamento idrico per il capitale e la sua periferia, e un edificio universitario a Fanar, come parte dello sviluppo dell’Università libanese.

La decisione presa in sessione plenaria riguarda il testo di cancellazione. Lascia aperta la discussione sui contratti di prestito e gli impegni per ogni progetto. Non imposta nuove date di lavoro, buste aggiuntive o programma per la messa in servizio.

Un rifiuto già espresso in comitati

Il disaccordo non è avvenuto per la prima volta il 12 novembre. Il 14 ottobre, i comitati parlamentari riuniti sotto la presidenza del Vicepresidente del Parlamento, Elias Bou Saab, hanno respinto il progetto e hanno annunciato una raccomandazione di rifiuto alla sessione plenaria.

Nella relazione ufficiale, Bou Saab ha chiesto perché i finanziamenti per l’Università libanese dovrebbero essere abbandonati. Ha criticato il governo per non aver fornito le spiegazioni attesi su diversi testi presentati ai deputati. Ha anche distinto il file di Bisri dalle altre due operazioni, sfidando il loro trattamento collettivo.

La rimozione del 12 novembre estende questa richiesta di spiegazione. La questione va oltre il mantenimento formale di un prestito: i deputati vogliono conoscere le ragioni per l’abbandono pianificato e il destino delle spese già sostenute.

Basilio sostiene conti di investimento

Durante il dibattito, Gebran Bassil ha chiesto se l’iniziativa di annullare i prestiti provenisse dal governo o dai donatori. Il presidente della Free Patriotic Current difese l’utilità economica dei progetti e denunciò il rischio di perdere gli investimenti precedenti.

Ha citato una stima di 35 milioni di dollari di impianto idroelettrico e l’impianto di trattamento Wardaniyé, per il quale ha avanzato 45 milioni di dollari. Questi importi corrispondono agli argomenti proposti dal membro. Non costituiscono un nuovo bilancio adottato il 12 novembre.

Bassil sostiene che i lavori relativi a Awali e Bisri devono essere valutati insieme, a causa dell’infrastruttura di trasporto idrico già prevista o completata. Ha anche sfidato le ragioni politiche e ambientali per la diga. Questa posizione rimane quella del membro, in un caso in cui le condizioni di attuazione e di finanziamento sono state interrotte più volte.

Bisri: non confondere l’attuale dibattito con la cancellazione del 2020

La Banca Mondiale aveva annullato i suoi finanziamenti per il progetto Bisri nel settembre 2020. La sua valutazione di chiusura ricorda che le condizioni richieste prima dell’inizio della diga non erano state soddisfatte. La diga non fu costruita come parte di questo progetto, che chiuse il 30 giugno 2024.

Questa valutazione distingue il prestito della Banca mondiale dal finanziamento parallelo della Banca islamica per lo sviluppo. Gli importi annunciati, annullati e effettivamente erogati rientrano quindi in diversi accordi e fasi. Il licenziamento parlamentare del 12 novembre non ha ripristinato automaticamente gli importi soppressi da un minore qualche anno prima.

Per la South Road e la Fanar School così come per l’Acqua della Grande Beirut, la continuazione dipende ora dalle risposte del governo su ogni prestito: obbligazioni rimanenti, spese realizzate e la possibilità di continuare a svolgere il progetto. Nessuna nuova costruzione è stata annunciata nella decisione di rinvio.

Il Parlamento libanese a Beirut. Fotografia di archivi, data di tiro non stabilito. François el Bacha / Libnanews. Questa immagine non rappresenta la seduta del 12 novembre 2026.

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