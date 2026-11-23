L’ospedale universitario di Guadalupa ha innescato il suo piano bianco domenica 22 novembre, dopo un attacco informatico la notte prima. Il CHU annuncia il rinvio di alcuni degli interventi, consultazioni e esami di imaging fino a venerdì 27 novembre inclusi. La cura urgente e prioritaria è mantenuta.
I messaggi non coprono tutti gli appuntamenti
La gestione ha riorganizzato l’attività per dare priorità ai casi più urgenti e per garantire la cura dei pazienti già ospedalizzati. La deprogrammazione è parziale. L’annuncio non significa che ogni appuntamento della settimana sia annullato: la CHU non ha pubblicato un elenco esaustivo di atti differiti o ha confermato che tutti i pazienti interessati erano stati notificati.
Il Piano Bianco è il meccanismo che permette all’istituzione di riorganizzare le sue risorse durante una crisi. In questo caso, il management si è attivato dopo una riunione di crisi di domenica. La scadenza del 27 novembre riguarda i posti di rinvio annunciati; non è una data annunciata di ritorno al normale funzionamento.
I 15 resti accessibili e il trasferimento delle emergenze pedonali è mantenuto
La CHU chiede che le emergenze adulte e pedocriniche siano riservate a situazioni che richiedono cure urgenti. Secondo il comunicato stampa domenicale, il call center del 15 rimane a disposizione per valutare le esigenze e guidare i pazienti.
La gestione mantiene il trasferimento di emergenze pedocriniche a Belle-Plaine, Abymes, la notte di lunedì 23 a martedì 24 novembre, alle 00:01, ora Guadalupa.
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