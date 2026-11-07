Prodotti tradizionali: il Libano prepara la loro protezione

Il Ministero dell’Agricoltura e dell’Università Antonin ha organizzato il 6 novembre una prima giornata nazionale dei prodotti tradizionali libanesi. Louis Lahoud ha annunciato un progetto di legge da completare. Identificazione del prodotto, protezione della designazione, sicurezza alimentare e accesso al mercato sono tra le priorità. Gli organizzatori vogliono unire supporto accademico, attività rurali e restauro. Nel meeting di Hadath-Baabda non è stata annunciata nessuna nuova etichetta, un programma di sovvenzione o un ulteriore saldo di reddito.

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I prodotti tradizionali libanesi sono oggetto di un disegno di legge per organizzare e proteggere il loro settore. Louis Lahoud, Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, ha annunciato i preparativi per la prima giornata nazionale dedicata a questi prodotti, tenutasi il 6 novembre presso l’Università Antonine. Il testo rimane un progetto da completare prima della trasmissione secondo le procedure previste.

L’incontro si è tenuto nel campus di Hadath-Baabda, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Nizar Hani e del Rettore Michel Saghbini. Ha associato una mostra con due sessioni di discussione. La sua ambizione è di collegare la trasmissione del patrimonio alimentare con i punti vendita per i produttori.

I prodotti tradizionali libanesi cercano un quadro

La Commissione nazionale per il caso è stata istituita con decisione ministeriale 81/1 del 20 febbraio 2026. Esso riunisce rappresentanti dei settori pubblico e privato e università. L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite partecipa come osservatore.

Secondo Louis Lahoud, questa commissione ha preparato e discusso un progetto di legge. I commenti devono ancora essere incorporati. L’annuncio non significa quindi che sia entrato in vigore un nuovo regime di protezione. Non crea un’etichetta solo per i produttori.

I lavori previsti comprendono l’identificazione e la classificazione dei prodotti. Essi riguardano anche la protezione delle denominazioni locali, indicazioni geografiche e designazioni di origine. Questi concetti si riferiscono a dispositivi che richiedono criteri specifici: le discussioni in corso non consentono l’annuncio della loro attribuzione a un prodotto specifico.

Il comitato vuole anche rafforzare la sicurezza alimentare e facilitare l’accesso ai mercati per i piccoli produttori e cooperative. La tutela del patrimonio fa quindi parte di una riflessione sulle condizioni concrete di fabbricazione e commercializzazione.

Qualità, imballaggio e marketing

Nizar Hani ha presentato i 24 comitati settoriali che accompagnano le attività agricole. Essi riuniscono parti interessate di produzione, elaborazione e marketing. Il ministro assegna loro un ruolo nel migliorare la qualità e soddisfare i requisiti sanitari.

L’imballaggio è un’altra area di lavoro. Per un prodotto destinato alla circolazione al di là del suo luogo di fabbricazione, l’imballaggio deve essere utilizzato per lo stoccaggio e l’identificazione. Le opportunità dipendono anche dalla capacità di presentare un’offerta regolare e comprensibile all’acquirente.

Il giorno non ha fornito un bilancio di vendita quantificato o un aumento misurato dei ricavi. Gli organizzatori presentano i benefici rurali come obiettivo. Nel materiale reso pubblico non sono state annunciate nuove sovvenzioni aperte per le domande.

Il carattere tradizionale di un alimento non esonera dal controllo delle sue condizioni di preparazione. Le discussioni hanno specificamente legato l’identità alimentare ai requisiti sanitari contemporanei. Non hanno stabilito una generale superiorità nutrizionale dei prodotti tradizionali.

Università vuole sostenere le imprese familiari

Michel Saghbini ha sottolineato le competenze dell’Università Antonine nella gestione, nella comunicazione, nella sanità pubblica e nell’imprenditorialità. Esso desidera mobilitarli per piccoli progetti e imprese familiari.

Il Rettore ha proposto di estendere questa cooperazione durante l’anno accademico. Workshop e attività sul campo potrebbero coinvolgere i tre insediamenti, tra cui Nabi Ayla, nella regione Zahlé, e Majdlayya, vicino a Zghorta. Questa prospettiva rimane un orientamento annunciato, senza un programma di formazione dettagliato.

Ha prestato particolare attenzione alle donne nelle zone rurali. La loro esperienza nella preparazione di mouneh e nella lavorazione del cibo può essere utilizzata come punto di partenza per il lavoro pagato. La suddetta guida riguarda la pianificazione, la gestione e il marketing.

La trasmissione non riguarda solo le entrate. Si tratta anche di organizzare un’attività che può durare. La mostra ha accolto i prodotti dei monasteri Antonin, presentati a seguito delle loro pratiche agricole e di conservazione delle colture.

Ristoranti come outlet

Tony Rami, presidente del sindacato ristorante, ha sottolineato il legame tra i prodotti locali e l’esperienza turistica. La presenza di specialità regionali nei ristoranti può far conoscere la loro diversità ai visitatori e ai consumatori libanesi.

Questa proposta mette a contatto produttori e professionisti della ristorazione. Non corrisponde ancora a un programma di acquisto collettivo o contratti annunciati. Le quantità, i prezzi e le condizioni di approvvigionamento restano da specificare nei possibili accordi commerciali.

Nizar Hani ha chiesto un supporto regolare per i prodotti libanesi. Ha citato due incontri a novembre: lo spettacolo Agri Libano del 19, poi una celebrazione dedicata all’olio e all’oliva a Gharifé il 27.

Louis Lahoud ha anche intenzione di incontrarsi nelle regioni dopo questo primo giorno nazionale. Per il quadro giuridico, il prossimo passo annunciato rimane l’integrazione dei commenti nel progetto di legge, prima che venga trasmesso alle autorità competenti.

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