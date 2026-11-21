L’aeroporto di Bruxelles prevede di annullare la maggioranza dei voli in partenza e arrivo lunedì 23 novembre. Parte dei controllori del traffico aereo skeyes si unirà allo sciopero nazionale. Le compagnie aeree informeranno i loro passeggeri. Il numero di metro, tram e autobus sarà ridotto a Bruxelles. Le linee mantenute saranno confermate lunedì mattina.

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La maggior parte dei voli in partenza e in arrivo da Bruxelles-Zaventerm dovrebbe essere cancellata lunedì 23 novembre 2026. L’aeroporto di Bruxelles ha annunciato queste perturbazioni sabato 21, dopo aver appreso che alcuni dei controllori del traffico aereo skeyes avrebbero partecipato allo sciopero nazionale. L’aeroporto non prevede la cancellazione di tutti i voli.

A Zaventem, controlla con l’azienda prima di partire

La compagnia aerea informa i propri passeggeri direttamente sulle opzioni offerte, dice l’aeroporto di Bruxelles. La carta di volo dell’aeroporto mostra una cancellazione solo una volta registrata dalla società. Un volo ancora visualizzato nel programma non è quindi una conferma di partenza. Prima di andare al terminal, è meglio controllare la sua prenotazione e i messaggi del suo vettore.

L’annuncio riguarda Bruxelles-Zaventerm, arrivi e partenze. Non c’è motivo di dedurre lo stato di un volo da Charleroi: questo è un altro aeroporto, con un programma separato.

Un volo annullato: il rimborso e la compensazione non confondono

Le regole europee riguardano, in linea di principio, i voli in partenza da Bruxelles, indipendentemente dalla società. Per l’arrivo da un paese al di fuori dell’Unione, essi si applicano in determinate condizioni, incluso l’uso di un vettore dell’Unione. In caso di disdetta, il passeggero può scegliere tra rimborso e reindirizzamento. La cura può anche essere dovuta durante l’attesa. Uno sciopero dei controllori al di fuori dell’azienda può, d’altra parte, costituire una circostanza straordinaria ed esente dall’indennità forfettaria se soddisfa le condizioni stabilite. Questo non rimuove le opzioni di rimborso o di reindirizzamento.

A Bruxelles, le linee STIB confermate lunedì mattina

STIB prevede di interrompere le sue metropolitane, tram e autobus il lunedì. L’operatore pubblicherà una prima stima la domenica sera, poi confermerà le linee tenute poco prima delle 6 di lunedì, ora belga. Queste linee funzioneranno ad una frequenza ridotta. De Lijn ha pubblicato i suoi programmi adatti per le Fiandre, con meno autobus e tram. L’operatore raccomanda che il viaggio venga ricontrollato lo stesso giorno.

Per viaggiare a Zaventem, è quindi necessario controllare separatamente lo stato del volo e i mezzi di trasporto previsti.

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