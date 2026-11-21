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Il 20 novembre, l’ONU Education Cannot Wait ha annunciato un programma triennale per i bambini colpiti dalla crisi in Libano. La busta di 13 milioni di dollari deve sostenere l’iscrizione, la riparazione e l’accessibilità di 50 scuole pubbliche. Questo non è un bilancio di pagamenti o di lavoro fatto.

Per un bambino che ha perso diversi mesi di classe, trovare un posto a scuola non è sempre sufficiente. Tuttavia, è necessario essere in grado di arrivare lì, di avere l’attrezzatura e riprendere l’apprendimento al livello giusto. Il programma annunciato da Education Cannot Wait riunisce queste tre forme di assistenza. Il fondo prevede di raggiungere circa 59.000 bambini direttamente, se sono già fuori scuola o a rischio di abbandonare. La cifra è un obiettivo di tre anni, non il numero di alunni già registrati.

Dalla scuola al recupero

La scheda di fatto libanese fornisce materiale didattico e assistenza ai trasporti per facilitare la registrazione e la partecipazione. I corsi di riparazione devono essere adattati al livello di ogni bambino. Il programma comprende anche il supporto psicosociale, gli spazi per le ragazze adolescenti e i piani educativi individualizzati e gli aiuti tecnici per i bambini disabili.

In 50 scuole pubbliche, lo schema prevede aule più sicure e un migliore accesso all’acqua, ai servizi igienici e ai servizi igienici. Questa figura riguarda la componente di sviluppo; Non corrisponde al numero totale di scuole coperte da tutte le azioni o alla riapertura di 50 scuole. Il fondo cita otto governatorati, dal Sud e Nabatiyah ad Akkar, attraverso Bekaa, Baalbek-Hermel, il Nord, Beirut e il Monte Libano. È prevista una campagna di ritorno della scuola nazionale. Il fondo non specifica quali istituzioni beneficeranno di queste strutture o come le famiglie potranno registrarsi.

Una riserva attiva in caso di nuova crisi

L’Associazione libanese Ana Aqra e il Comitato Internazionale per il Soccorso co-dirigono il programma, in cui partecipano First Step Together Association e la Fondazione Imam Sadr. Lo schema funziona con il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore libanese. Le organizzazioni nazionali devono gestire il 74,4% dei finanziamenti. Il nuovo programma si basa su uno schema pluriennale sostenuto dallo stesso fondo dal 2022 al 2024. Tra i bambini coperti, la carta comprende almeno metà ragazze e almeno 10% bambini con disabilità. Indica anche il 28 per cento dei rifugiati e il 14 per cento dei bambini sfollati internamente.

Dei 13 milioni di dollari annunciati, 1,3 milioni di dollari sono destinati a una risposta rapida se le soglie di avviso concordate sono soddisfatte. Il fondo non annuncia che ha utilizzato questa riserva o ha pubblicato un programma di pagamento. I 52 milioni emessi lo stesso giorno hanno riguardato tre paesi: Libano, Myanmar e Sud Sudan. Non costituiscono una busta riservata al Libano.

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