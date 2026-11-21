Sul disegno della bandiera firmato nel novembre 1943, le due bande rosse e il cedro lasciavano spazio per i nomi dei deputati. L’esercito libanese riferisce che sette parlamentari approvarono questo modello l’11 novembre, mentre le truppe francesi circondarono la Camera. Sarà necessario attendere fino al 7 dicembre per la Costituzione per determinare la proporzione di tali misure.

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Sul disegno della bandiera firmato nel novembre 1943, le due bande rosse e il cedro lasciavano spazio per i nomi dei deputati. L’esercito libanese riferisce che sette parlamentari approvarono questo modello l’11 novembre, mentre le truppe francesi circondarono la Camera. Sarà necessario attendere fino al 7 dicembre per la Costituzione per determinare la proporzione di tali misure.

Il cedro era già lì. Un libanese che aveva conosciuto la bandiera ufficiale prima dell’indipendenza ha riconosciuto l’albero al centro dell’emblema. Ciò che vide cambiare nel novembre 1943 fu il primo a disposizione dei colori. Secondo il mandato, tre strisce verticali, blu, bianco e rosso, presero il tricolore francese. Sul bianco c’era il cedro. L’ex articolo 5 della Costituzione ha esplicitamente descritto questo disegno.

Sette deputati raggiungono la Camera

L’11 novembre, quando le autorità francesi arrestarono il presidente Béchara el-Khoury e il capo del governo Riad el-Solh, il presidente della Camera, Sabri Hamadé, convocò i deputati. Il libretto storico pubblicato dalle Forze Armate libanesi afferma che alcuni di loro devono passare attraverso le finestre per entrare nell’edificio chiuso. Sette parlamentari riuscirono a incontrarsi. Essi mantengono la loro posizione alla fine del termine e concordano su un nuovo emblema.

Lo stesso account descrive un foglio di un quaderno scolastico. In fondo e intorno al disegno sono le firme di Sabri Hamadé, Said al-Mounla, Henri Pharaoh, Saeb Salam, Rachid Beydoun, Mohammad al-Fadel e Maroun Kanaan. La riproduzione di questo foglio permette di vedere sia la decisione che quelli che non lo fanno. Attribuire la bandiera all’unica mano di un vignettista farebbe sparire ciò che il documento stabilisce meglio: l’accordo di sette rappresentanti eletti in mezzo a una crisi politica.

Il bianco occupa metà della bandiera

Il disegno circola prima che le sue proporzioni siano incluse nella legge. Quando i leader imprigionati a Rachaya riacquistano la libertà, il 22 novembre, la nuova bandiera esiste già. Il testo costituzionale che lo descrive porta un’altra data, quella del 7 dicembre 1943. Questa successione spiega perché ci sono due date sullo stesso emblema, a volte anche nelle storie di festa nazionali.

L’articolo 5 fornisce istruzioni che sono abbastanza precise da permettere a una cucitrice di tracciare le strisce. Per una bandiera alta un metro, si riserva 25 centimetri in rosso dalla parte superiore, 50 centimetri in bianco e 25 centimetri in rosso dal fondo. Il cedro è verde. Occupa un terzo della larghezza della striscia bianca e la tocca da un lato all’altro nella direzione dell’altezza: la sua cima raggiunge la striscia rossa superiore, la sua base la striscia inferiore.

Tra il foglio firmato e il testo di dicembre, la funzione del documento è cambiata. Il primo identifica ancora gli uomini che hanno rischiato di approvare il disegno quel giorno. Il secondo permette a una scuola, un comune o una famiglia di fare la stessa bandiera senza mai vedere il foglio del 1943.

File del 22 novembre 2026.Seguire il diretto dal Giorno dell’Indipendenza.

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